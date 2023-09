Digitální billboardy metra v Los Angeles čelí opozici kvůli obavám o bezpečnost provozu

Los Angeles Metro prosazuje plán instalace 49 digitálních oboustranných billboardů, čímž se celkový počet digitálních billboardů po celém městě zvýší na 86. Metro očekává, že plán nazvaný Transportation Communication Network (TCN) vygeneruje 1 miliardu dolarů v příjmy za 30 let. Zatímco některé místní obchodní komory plán podporují, aktivisté a komunitní skupiny se obávají dopadu na vizuální prostředí a bezpečnost provozu.

Návrh bude slyšen losangeleskou plánovací komisí 14. září, než zamíří do městské rady. Billboardy by byly rozmístěny po celém městě, přičemž většina by měla směřovat k dálnicím a ostatní ke komunitám. Struktury by se pohybovaly na výšku od 30 do 95 stop, přičemž většina byla vysoká 30 stop.

Metro tvrdí, že projekt bude mít veřejné výhody, včetně vyhrazení času pro nouzové zprávy. Studie provedené institucemi, jako je University of Alabama v Birminghamu a Federal Bureau of Transportation Statistics, však ukázaly, že digitální billboardy mohou zvýšit četnost nehod a odvést pozornost řidičů. Přítomnost digitálních billboardů na Floridě a v Alabamě zvýšila počet nehod o 25 % a 29 %.

Další města jižní Kalifornie, včetně La Mesa, také zvažovala návrhy digitálních billboardů, ale odmítla je kvůli obavám z rozptýlení řidiče. Bezpečnostní opatření Metro, která umožňují měnit obrázky billboardů každých osm sekund, jsou považována za nedostatečná ve srovnání s jinými městy a státy, kde se obrázky mění každých čtyři až deset sekund.

Odpůrci tvrdí, že digitální billboardy přispějí k městskému neštěstí, odvedou pozornost řidičů a ovlivní bezpečnost řidičů. Vyzývají městskou radu, aby hlasovala proti projektu.

Zatímco někteří obchodní lídři návrh digitálního billboardu podporují, komunitní skupiny, rady sousedství a aktivisté se proti němu staví. Domnívají se, že výnosy z digitálních billboardů nepřeváží negativní důsledky pro vizuální prostředí města a bezpečnost provozu.

