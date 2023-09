Nové nařízení EU umožňuje chatování třetích stran na WhatsApp

By

Shrnutí: Zákon Evropské unie o digitálních trzích (DMA) označil hlavní technologické společnosti za správce brány, včetně mateřské společnosti WhatsApp, Meta. Aby WhatsApp vyhověl novým předpisům, zavedl ve své beta verzi novou funkci nazvanou „chaty třetích stran“. Tato funkce umožní uživatelům přijímat a odpovídat na zprávy od lidí, kteří používají jiné aplikace pro zasílání zpráv.

DMA kategorizuje gatekeepery na základě jejich základních služeb platformy, přičemž některé společnosti se objevují na více seznamech. Google například nabízí různé služby, které lze považovat za gatekeeping, jako jsou Mapy Google, Google Play, Nákupy Google, Chrome, Android a YouTube. Podobně Meta provozuje sociální sítě jako Facebook a Instagram, spolu se zprostředkovatelskou službou a reklamní platformou.

EU označuje aplikace pro zasílání zpráv jako Number-Independent Interpersonal Communication Services (N-IICS) a do této kategorie zahrnula WhatsApp a Messenger. Interoperabilita mezi platformami pro zasílání zpráv je požadavkem pro správce brány, což umožňuje uživatelům aplikací jako Signal, Telegram nebo Snapchat komunikovat s uživateli WhatsApp a Messenger, aniž by na těchto platformách potřebovali účet.

WhatsApp v reakci na nové nařízení začal pracovat na interoperabilitě ve své vývojové verzi pro Android. Cílem je umožnit bezproblémovou komunikaci se službami zasílání zpráv třetích stran. Gatekeepers musí splnit předpisy do šesti měsíců, což znamená, že plná interoperabilita by měla být k dispozici do března 2024.

Je pozoruhodné, že iMessage společnosti Apple není podle těchto předpisů považován za základní službu pro zasílání zpráv, protože dosud nesplňuje uživatelskou hranici stanovenou EU.

V budoucnu bude WhatsApp muset řešit technické problémy, aby zajistil, že pokročilé funkce, jako je sdílení souborů, videohovory a zvukové zprávy, budou interoperabilní se službami třetích stran. Tato nová funkce představuje začátek důležitého projektu pro tým WhatsApp, protože pracuje na dodržování regulačního rámce EU.

Definice:

– Zákon o digitálních trzích (DMA): Regulační rámec zavedený Evropskou unií k řešení úlohy a síly velkých technologických společností známých jako gatekeepers.

– Gatekeepers: Technologické společnosti označené EU jako společnosti s významnou kontrolou a vlivem na digitální trhy.

– Interoperabilita: Schopnost různého softwaru nebo platforem bezproblémově komunikovat a spolupracovat.

– Služba mezilidské komunikace nezávislá na čísle (N-IICS): Regulační termín používaný v EU k označení aplikací pro zasílání zpráv.

– End-to-end šifrování: Bezpečnostní opatření, které zajišťuje soukromí a bezpečnost komunikace šifrováním zpráv tak, aby je mohli dešifrovat a přečíst pouze zamýšlení příjemci.

Zdroje: Pokyny pro zákon o digitálních trzích Evropské unie (DMA), WABetaInfo.