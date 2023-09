Co jsme hráli: Mech Battles, klasické arkády a matoucí Mario dobrodružství

By

V tomto vydání „What We've Been Playing“ se podíváme na tři různé hry: Armored Core 6: Fires of Rubicon, Tempest a Bowser's Fury. Každá hra nabízí hráčům jedinečný herní zážitek a výzvy.

Armored Core 6: Fires of Rubicon je hra pro PS5, která zachycuje autenticitu série Armored Core. Hra má minimalistický design s mechanikou řízenou menu a krátkými, opakovanými misemi. Omezená barevná paleta a studená klinická atmosféra přispívají k celkové estetice hry. Navzdory nedostatku silného vyprávění hra září v bitvách s bossy, které vyžadují, aby se hráči naučili a přizpůsobili své dovednosti a schopnosti stavět mech. Překonání těchto výzev přináší pocit uspokojení podobný ikonickým hrám Souls od FromSoftware.

Tempest je naproti tomu klasická arkádová hra, která obstála ve zkoušce času. Vydání The Making of Karateka od Digital Eclipse připomnělo spisovateli Tempest a přimělo je, aby hru znovu navštívili. Byli uchváceni jeho hrozivou hratelností, když nepřátelé postupovali po zdech a zběsilé kroužení a střelba hráče nabývaly na intenzitě. Zatímco původní Tempest poskytoval vzrušující zážitek, autor také ocenil kreativní rozhovor, který s hrou v průběhu let vedl vývojář Jeff Minter.

A konečně, Bowser's Fury pro Nintendo Switch nabízí jedinečný twist na typické Mario dobrodružství. Hra představuje koncept otevřeného světa, který zpočátku nechal spisovatele dezorientovaného. Zjistili, že se snaží porozumět novým mechanismům, jako jsou majáky a kočičí questy, a zároveň se potýkají s rušivým vzhledem Bowsera. Navzdory zmatkům autor zjistil, že hra je zábavná, a ocenil nový pohled na franšízu Mario.

Celkově tyto tři hry představují různé zážitky pro hráče. Armored Core 6 přináší náročné mech bitvy, Tempest poskytuje nostalgický arkádový zážitek a Bowser's Fury nabízí netradiční Mario dobrodružství. Každá hra přináší svou vlastní sadu výzev a odměn, což zajišťuje, že hráči mají na výběr z různých možností.

