Apple oznamuje podzimní událost: Nové funkce iPhonů a iOS 17

Apple stanovil datum své podzimní akce, kde se očekává, že představí nové iPhony a nové Apple Watch. Spolu s tím bude vydán také iOS 17, nejnovější verze operačního systému společnosti Apple. iOS 17 je ve vývoji beta několik měsíců a pravděpodobně bude k dispozici ke stažení po události 12. září.

Co tedy můžeme od iOS 17 očekávat? Zde jsou některé z klíčových funkcí:

1. Funkce převodu textu na řeč Safari

iOS 17 zavádí novou funkci „Poslouchat stránku“ v Safari. Klepnutím na malá a velká písmena A vedle adresního řádku mohou uživatelé přistupovat k nabídce, která umožňuje hlasu Siri číst celou webovou stránku, včetně informací o případných fotografiích. Tato funkce bude užitečná, když mají uživatelé plné ruce práce nebo nemají brýle na čtení.

2. Informace o letu prostřednictvím textových zpráv

Sdílení informací o letu je s iOS 17 snazší. Uživatelé mohou jednoduše poslat zprávu o letecké společnosti a číslu letu někomu, kdo pak může stisknutím a podržením zprávy zobrazit podrobné informace o letu, jako je trasa, stav (načas nebo zpoždění) a zavazadla. nárokovat karusel pro příjezd. Tato funkce bude zvláště užitečná pro ty, kteří jsou vyzvednuti na letišti.

3. Nové funkce Facetime

Do Facetime v iOS 17 bylo přidáno několik nových funkcí. Pokud hovor Facetime nezodpoví, uživatelé mohou zanechat hlasovou schránku Facetime. Kromě toho budou mít uživatelé možnost vidět v reálném čase přepis toho, co volající říká, pokud se rozhodnou poslat hovor do hlasové schránky. To umožňuje uživatelům rozhodnout se, zda chtějí hovor přijmout, nebo jej nechat v hlasové schránce, aniž by o tom volající věděl.

4. Zjednodušené mazání textů dvoufaktorové autentizace

iOS 17 usnadňuje správu dvoufaktorových ověřovacích textů. Tyto kódy, které poskytují další vrstvu zabezpečení pro přihlašování do služeb, lze nyní po použití automaticky smazat. Povolením možnosti „Automaticky vyčistit“ v Nastavení > Možnosti hesla mohou uživatelé nechat aplikaci Zprávy odstranit tyto kódy, aby si udrželi pořádek v doručené poště.

5. Pohotovostní režim promění režim Nerušit v elegantní budík

iOS 17 zavádí funkci nazvanou „Pohotovostní režim“. Když uživatelé v noci nabijí své telefony a položí je na stranu, telefon se promění v elegantní a přizpůsobitelný budík u postele. Uživatelé mohou na displej přidávat připomenutí, ceny akcií, titulky zpráv a informace o baterii, aby si přizpůsobili svůj pohotovostní režim.

Upozorňujeme, že iOS 17 nebude kompatibilní se všemi iPhony. Je pozoruhodné, že iPhone 8, 8 Plus a iPhone X aktualizaci neobdrží.

