Jak se vyvíjela strava fotbalistů za posledních 50 let

Daniel Nisbet, výkonný manažer národních mládežnických týmů Fotbalové asociace Walesu, vysvětluje, jak se za posledních 50 let změnilo stravování fotbalistů. Dříve se na výživu kladl malý důraz, hráčům byla před zápasem nabídnuta tradiční anglická snídaně. Od poloviny 1990. let se však výživa stala zásadním aspektem přípravy hráče na hru.

Dnes fotbalové kluby zaměstnávají odborníky na výživu, kteří plánují stravování hráčů vysoce technickým způsobem. Tato jídla jsou přizpůsobena individuálním potřebám každého hráče v závislosti na tom, čeho chce dosáhnout. Pojďme se blíže podívat na to, jak se v průběhu let měnil jídelníček hráčů.

Snídaně

V minulosti si fotbalisté dali předzápasovou smaženici nebo misku cereálií v cukru jako Frosties, aby dostali energii do těla. Hráči dnes snídají omelety se špenátem, houbami, rajčaty a avokádem. Důraz je nyní kladen na konzumaci dostatečného množství bílkovin, přičemž vejce představují významný zdroj bílkovin pro obnovu a regeneraci svalů.

oběd

Dříve fotbalisté konzumovali hodně červeného masa, jako je steak, hamburgery nebo boloňské špagety. Dnes se hráčům doporučuje dát si dvě porce kuřecích prsou, dvě porce sladkých brambor a dva druhy zeleniny. Sacharidy z těstovin a rýže jsou lepším zdrojem paliva než brambory, protože obsahují více sacharidů. Den před zápasem se doporučují rychle se uvolňující sacharidy, jako jsou těstoviny.

Občerstvení

V minulosti si hráči o poločase dali plátek pomeranče nebo jedli želé fazole pro rychlou energii. V dnešní době si hráči více uvědomují složení svého těla a jako svačinu volí proteinové koktejly nebo ořechy. Den před zápasem mohou konzumovat sacharidový nápoj, jako je Gatorade nebo Lucozade.

večeře

Po zápase si hráči dávali rybu a hranolky jako hit bílkovin a sacharidů poskytujících energii, ale to bylo ponořeno do nezdravých nasycených tuků. Dnes mají hráči filet z lososa se dvěma porcemi hnědé rýže a dvěma druhy zeleniny. Před zápasem se ládují bílými těstovinami a rýží, protože to jsou pro tělo palivo.

Alkohol

Pití alkoholu bylo kdysi součástí fotbalové kultury, hráči si po zápase společně dali půllitr. Nyní je však známo, že alkohol zpomaluje zotavení a brání vstřebávání živin. V dnešní době je pití vyhrazeno pouze pro zvláštní příležitosti a hráči se zdrží alkoholu uprostřed týdne, pokud se blíží zápas.

Celkově prošel jídelníček fotbalistů v posledních desetiletích významnou proměnou, kdy se více zaměřilo na individuální výživové plány a na důležitost konzumace správných potravin pro optimalizaci výkonu.

Zdroje:

– Daniel Nisbet, vysoce výkonný manažer fotbalové asociace Waleských národních mládežnických týmů