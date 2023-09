Praxe založená na důkazech a vývoj programu Can't Wait to Learn

Can't Wait to Learn, digitální vzdělávací program War Child pro děti postižené konflikty, byl vždy veden vědeckými důkazy. Aby však byl zásah považován za skutečně „založený na důkazech“, musí splňovat určitá kritéria. Prostřednictvím rozsáhlé studie v Ugandě nyní Can't Wait to Learn tato kritéria splnila, což znamená vzrušující vývoj programu.

Praxe založená na důkazech je koncept, že pracovní postupy, jako je ošetřovatelství, vzdělávání nebo psychosociální podpora dětí, by měly být založeny na vědeckých důkazech. Zahrnuje použití přísných výzkumných procesů k prokázání dopadu intervencí, spíše než spoléhání se na tradici, intuici nebo osobní zkušenost. Pomocné organizace musí být ochotny nést odpovědnost, aby zajistily, že nezpůsobí více škody než užitku.

Přístup založený na důkazech začíná intervencemi procházejícími vědeckým výzkumem, jako jsou hodnocení proveditelnosti nebo kontrolované pokusy. Zjištění z těchto studií se používají k přizpůsobení a vylepšení metody, pokud jsou neprůkazné nebo nedostatečné. Pokud jsou nálezy pozitivní, intervence postoupí do další fáze hodnocení.

Can't Wait to Learn podstoupil v Ugandě během posledních 18 měsíců randomizovanou kontrolovanou studii. Studie se zúčastnilo 1507 dětí z 30 škol v okrese Isingiro. Polovina škol nahradila běžné hodiny angličtiny a matematiky kurzem Can't Wait to Learn, aby bylo možné přímo porovnávat jeho efektivitu. Výsledky studie, která bude brzy publikována ve vědeckém časopise, ukazují, že Can't Wait to Learn nejenže funguje lépe než standardní vzdělávání, ale také překonává většinu programů EdTech používaných v podobných prostředích.

Tato zkouška v Ugandě potvrzuje Can't Wait to Learn jako plnohodnotný program založený na důkazech. Je součástí kolekce 10 výzkumných studií provedených War Child v zemích jako Čad, Jordánsko, Libanon a Súdán od počátku programu. V Súdánu studie zjistila, že děti se zlepšily téměř dvakrát tolik v matematice a téměř třikrát více ve čtení ve srovnání s vládním vzdělávacím programem pro děti mimo školu.

Tento milník v Ugandě představuje začátek škálovací cesty Can't Wait to Learn. V souladu s lokalizačním přístupem byla realizace programu předána místní samosprávě. Sdílením toho, co funguje a co ne, prostřednictvím výzkumu, chce Can't Wait to Learn podporovat smysluplný pokrok směrem k poskytování bezplatného, ​​spravedlivého a kvalitního vzdělání pro všechny děti postižené konfliktem.

Can't Wait to Learn byl původně vyvinut v Súdánu v roce 2012 a od té doby byl testován a implementován v různých zemích. Dosud zasáhla kolem 100,000 XNUMX dětí se slibnými vyhlídkami na budoucí růst.

