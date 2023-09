Uživatelé vivo X90 Pro v Indii se nyní mohou přihlásit do programu náhledu na Android 14

Pozor uživatelé vivo X90 Pro v Indii! Pokud se nemůžete dočkat, až ochutnáte Android 14 a nadcházející Funtouch OS 14 od vivo, máte nyní možnost zúčastnit se programu náhledu na Android 14.

Chcete-li se do programu zaregistrovat, ujistěte se, že váš vivo X90 Pro používá firmware verze 13.1.13.8.W30.V000L1 nebo vyšší. Poté přejděte na svém zařízení do nabídky Nastavení > Aktualizace systému a klikněte na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu. Odtud klikněte na „Zkušební verze“ a přihlaste se do programu. Přijetí do programu vám umožní nainstalovat Funtouch OS 14 založený na Androidu 14 do vašeho zařízení prostřednictvím nabídky Nastavení > Aktualizace systému. Je důležité si uvědomit, že k dispozici je pouze 500 slotů, takže možná budete chtít jednat rychle.

Nicméně stojí za zmínku, že se jedná o beta software, takže se mohou vyskytnout chyby a problémy, které by mohly ovlivnit vaši zkušenost. Proto je vhodné vyhnout se instalaci na primární zařízení. Pokud se rozhodnete pokračovat, nezapomeňte si před registrací zálohovat svá data. Máte-li jakékoli dotazy týkající se programu, můžete najít odpovědi v sekci FAQ uvedené zde. Registrace jsou již otevřené a aktualizace bude vydána 18. září.

Pokud uvažujete o koupi vivo X90 Pro, můžete se podívat na naši recenzi, kde najdete další informace. Níže je navíc k dispozici videorecenze, kterou si můžete prohlédnout.

Zdroje:

– Funtouch OS Twitter (@FuntouchOS_IN)

– Sekce FAQ programu náhledu na Android 14 pro X90 Pro