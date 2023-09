GIThrive společnosti Vivante Health je uznáván pro technologii AI a zaměstnavatelem dotované wellness

By

Společnost Vivante Health byla vybrána jako čtvrtfinalista ve dvou kategoriích na udílení cen Digital Health Hub Foundation 2023 Digital Health Awards. Virtuální platforma GIThrive společnosti využívá umělou inteligenci (AI) a je uznávána za nejlepší využití umělé inteligence v oblasti Health Tech a v kategoriích Employer Subsidized Wellness.

GIThrive je digitální řešení pro zdraví trávicího traktu, které nabízí podporu jedincům trpícím trávicími poruchami. Platforma kombinuje technologii řízenou umělou inteligencí, nepřetržitou pomoc od registrovaných dietologů a zdravotních trenérů a přístup k síti internistů a gastroenterologů pro diagnostiku a léčbu. Výsledky jsou působivé, více než 90 % uživatelů uvádí zlepšení trávicích příznaků a kvality života. Navíc organizace, které nabízejí GIThrive jako zaměstnanecký benefit, zažívají 15% nebo více snížení léčebných výloh souvisejících s trávením.

V kategorii Nejlepší využití AI v oblasti Health Tech vyniká GIThrive od Vivante Health svými personalizovanými plány péče, které spoléhají na AI a strojové učení. Tyto plány jsou navrženy tak, aby zmírnily příznaky trávení a snížily náklady na zdravotní péči. Doporučení mohou zahrnovat úpravy stravy a životního stylu, online vzdělávací zdroje, kognitivně-behaviorální terapii, konzultace se zdravotními trenéry a klinické intervence, jako jsou laboratorní testy a schůzky s telehealth.

Zařazení do kategorie Best Employer Subsidized Wellness je odrazem partnerství Vivante se zaměstnavateli s cílem začlenit zdraví trávicího traktu do jejich plánů benefitů. Zavedením GIThrive byly organizace svědky snížení nákladů na zdravotní péči spojenou s problémy s trávením. Zaměstnanci prokázali lepší dodržování léků a úpravu chování, což vedlo k menšímu počtu návštěv na pohotovosti a hospitalizací. Ve skutečnosti patří gastrointestinální problémy mezi pět největších výdajů na zdravotní péči pro mnoho společností.

Generální ředitel Vivante Health, Bill Snyder, zdůrazňuje důležitost personalizovaných léčebných plánů a trvalé podpory nabízené platformou GIThrive. S GIThrive mají jednotlivci přístup k bohatství trávicích zdravotních zdrojů na jednom místě, což umožňuje okamžitou péči a kontinuitu léčby. Snyder vyjadřuje vděčnost za uznání v obou kategoriích a zdůrazňuje pozitivní dopad Vivante Health na své členy a prokázané výsledky, kterých dosahují.

Finalisté na Digital Health Awards budou vyhlášeni 22. září a vítězové budou odhaleni na Grand Finale na HLTH 2023 v Las Vegas 9. října.

O Vivante Health: Vivante Health je digitální zdravotnická společnost, která se věnuje revoluci v léčbě chronických onemocnění, počínaje střevem. Jejich virtuální GI péče kombinuje datově řízenou technologii s koordinovaným týmem lékařů, dietologů a zdravotních trenérů, aby poskytovali personalizovanou a včasnou péči. Pro více informací navštivte webové stránky společnosti Vivante Health nebo kontaktujte [email protected].

Zdroj: Vivante Health