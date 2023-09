Tvůrce virové hry 'Only Up!' Stahuje hru ze Steamu, cituje stres

By

Tvůrce populární fyzikálně založené plošinovky, Only Up!, se rozhodl odstranit hru z obchodu Steam a jako důvod svého rozhodnutí uvedl „stres“. Pouze Up! získal významnou pozornost v květnu, kdy prominentní streameři a youtubeři předvedli své pokusy dostat se na vrchol v této náročné hře.

V aktualizaci na Steamu se tvůrce hry, který vystupuje pod jménem SCKR Games, označil za sólového vývojáře a přiznal, že Only Up! byla jejich první zkušeností s vývojem videoher. Vytvořili hru jako kreativní odbytiště a způsob, jak se otestovat, ale nakonec jim to v posledních měsících způsobilo spoustu stresu. Nyní jsou připraveni jít dál a hodit hru za hlavu.

Tvůrce prozradil, že v současné době pracují na své další hře s kódovým označením Kilth. Vyjádřili potřebu duševního klidu a léčení a plánují si udělat pauzu, aby mohli pokračovat ve vzdělávání v herním designu. Se svými novými znalostmi a zkušenostmi chtějí nasměrovat svou energii ke Kilthovi. Připravovaná hra bude mít úplně jiný žánr a prostředí, s důrazem na kinematografii. Tvůrce doufá, že na tomto náročném projektu bude spolupracovat s malým týmem, aby zlepšil své dovednosti v oblasti herního designu.

Není to poprvé, co Only Up! byl odstraněn ze Steamu. Dříve byla hra stažena kvůli použití aktiv chráněných autorskými právy, ale po odstranění aktiv porušujících autorská práva se vrátila. Vývojář uznal zpětnou vazbu a podporu od komunity ohledně nedostatků ve hře a vyjádřil vděčnost sympatickým a přátelským kolegům v oboru.

Rozhodnutí tvůrce odstranit Only Up! a vyjádřit jejich stres odráží pocity Dong Nguyena, tvůrce Flappy Bird, který hru v roce 2014 stáhl z obchodů s aplikacemi kvůli její návykové povaze. Nguyen prozradil, že se cítil vinen a nepříjemně z úspěchu hry.

V době psaní tohoto článku byl pouze Up! není momentálně k dispozici ke koupi na Steamu, i když jeho stránka stále existuje. Název hry byl změněn na „není k dispozici“ a vývojář byl přejmenován na „Indiesolodev“. Pozitivní uživatelské recenze a hodnocení Only Up! stále najdete na stránce Steam.

