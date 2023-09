Využití učňovského stupně k uzavření mezery v digitálních dovednostech

By

Odvod z učňovského vzdělávání zavedla vláda Spojeného království v roce 2017 jako způsob, jak mohou velcí zaměstnavatelé investovat do učňovského vzdělávání. Zaměstnavatelé s platy vyšším než 3 miliony liber ročně jsou povinni odvádět 0.5 % z jejich celkových ročních platů do odvodového fondu. Tyto prostředky pak mohou použít na podporu vlastních nákladů na učňovskou přípravu a hodnocení nebo je převést k jinému zaměstnavateli. Jakékoli nevyužité prostředky však propadají.

Existuje široká škála učňovských standardů dostupných na různých úrovních, včetně těch v digitálních povoláních. Institut pro učňovské vzdělávání a technické vzdělávání (IfATE) poskytuje pracovní mapy, které zaměstnavatelům pomáhají identifikovat cesty postupu a zvyšování kvalifikace učňů. Profesně zaměřené univerzity, jako je Buckinghamshire New University (BNU), také vstoupily na trh učňovského vzdělávání vyšších a vysokoškolských titulů, které nabízejí poskytování učňovského vzdělávání v odvětvích, jako je zdravotnictví, policie, strojírenství, obchod a management a digitální technologie.

Zaměstnavatelé často nabírají učně do učňovských oborů nižší úrovně a nabízejí jim příležitosti ke zvýšení kvalifikace na úplné vysokoškolské vzdělání. To umožňuje učňům získat úplný bakalářský titul v kratším časovém horizontu ve srovnání s tradičními čtyřmi roky.

I když mohou existovat obavy ohledně míry dokončení učňovského vzdělávání, zaměstnavatelé by měli pečlivě zvážit dosavadní výsledky poskytovatelů, o kterých uvažují. Například BNU má více než 90% úspěšnost jejich studia Digital and Technology Solutions Professional (BSc). Tento konkrétní učňovský standard má šest odlišných cest, včetně softwarového inženýrství, IT poradenství, kybernetické bezpečnosti, sítí, analýzy dat a obchodní analýzy.

Poskytovatelé školení mohou nabízet různé modely doručení, jako je denní uvolnění nebo blokové doručení. Mohou také vyvinout modely dodávek na míru pro zaměstnavatele, kteří mohou přijmout minimální počet učňů.

Učňovské studium může být transformační z hlediska osobního rozvoje. Poskytují studentům cenné pracovní zkušenosti a příležitost získat titul bez nahromadění dluhů. Stupeň učňovské přípravy není omezen na absolventy škol; jsou také přínosem pro stávající zaměstnance, kteří si chtějí zdokonalit své dovednosti, nebo pro změnu kariéry hledající nové příležitosti. Tato učňovská studia také překlenují mezeru v dovednostech mezi vysokoškolským vzděláním a požadavky průmyslu.

Aby zaměstnavatelé efektivně využívali učňovské studium ke snížení rozdílu v digitálních dovednostech, musí vytvořit role učňů nebo nabídnout stávajícím zaměstnancům školení financované z poplatků. Měli by také zvážit úroveň učňovského vzdělávání a specifické standardy učňovského vzdělávání, které jsou v souladu s potřebami jejich pracovní síly.

Aby se zaměstnavatelé orientovali ve složitém světě učňovského školství, mohou se podívat na úspěšné příklady z jiných organizací. Například Crimson, IT společnost se sídlem ve West Midlands, vyvinula úspěšný učňovský program. Rekrutují absolventy škol do učňovských programů úrovně 4 a nabízejí jim možnost pokračovat v učňovském studiu v oboru IT konzultant. Ve svém podnikání mají vysoký podíl učňů a silné odhodlání vychovávat budoucí talenty.

Závěrem lze říci, že učňovské studium má potenciál řešit mezeru v digitálních dovednostech a připravit další generaci digitálních technologů. Využitím učňovského odvodu a spoluprací s důvěryhodnými poskytovateli školení mohou zaměstnavatelé poskytnout cenné příležitosti jednotlivcům k rozvoji jejich dovedností a získání pracovních zkušeností v nově vznikajících technologiích.

Zdroje:

– https://www.gov.uk/government/publications/apprenticeship-levy/apprenticeship-levy

– https://www.instituteforapprenticeships.org/

– https://bucks.ac.uk/apprenticeships

– https://www.crimson.co.uk/