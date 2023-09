Unity oznamuje nové poplatky za herní instalace pomocí Unity Engine

By

Unity, přední platforma pro vývoj her, nedávno oznámila, že zavede nový poplatek pro každou hru nainstalovanou pomocí Unity Engine. Tento poplatek, známý jako Unity Runtime Fee, se bude vztahovat na hry, které za poslední rok překročily určitou hranici tržeb a počet instalací za celou dobu životnosti.

Konkrétní limity a poplatky se liší v závislosti na typu předplatného Unity, které vývojář drží. Pro uživatele Unity Personal a Unity Plus je hranice tržeb nastavena na 200,000 200,000 $ ročně s počtem instalací 1 1 za celou dobu životnosti. Na druhou stranu účty Unity Pro a Unity Enterprise mají vyšší hranici tržeb XNUMX milion $ ročně a XNUMX milion celoživotních instalací.

Poplatky za překročení těchto limitů se také liší pro každý typ předplatného. Vývojářům Unity Personal bude účtováno 0.20 USD za každou instalaci nad limit, zatímco účty Unity Enterprise zaplatí pouze 0.01 USD za každou instalaci nad 2 miliony. Vývojáři na rozvíjejících se trzích dostávají snížené poplatky, přičemž účty Unity Personal platí 0.02 USD za instalaci a účty Enterprise platí 0.005 USD za instalaci.

Tyto poplatky se budou vztahovat také na stávající hry postavené na Unity, pokud splní limity tržeb a počtu instalací. Je důležité zmínit, že Unity Runtime Fee se nevztahuje na neherní aplikace.

Unity odůvodňuje zavedení tohoto poplatku zdůrazněním, že při každém stažení hry se nainstaluje také Runtime Unity. Společnost věří, že poplatek za instalaci zachovává tvůrcům finanční zisky ze zapojení hráčů, na rozdíl od modelu sdílení příjmů.

Kromě těchto změn Unity oznámila ukončení své úrovně předplatného Unity Plus. Stávající předplatitelé Plus budou mít možnost upgradovat na Unity Pro po dobu jednoho roku za cenu Plus.

Unity Engine, známý pro své všestranné a výkonné možnosti vývoje her, se může pochlubit miliardami stažení měsíčně. Tato nová struktura poplatků má za cíl podporovat neustálý růst a rozvoj tvůrců her při zachování integrity ekosystému Unity.

