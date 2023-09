Ubisoft odhaluje, proč je datum vydání XDefiant zpožděno

By

Velmi očekávaná online střílečka z pohledu první osoby od Ubisoftu, XDefiant, narazila ve svém vývojovém procesu na překážku. Hra, která kombinuje různé franšízy Ubisoftu do sdílené vesmírné střílečky, v srpnu neprošla důležitým certifikačním testem první strany, což vedlo ke zpoždění jejího vydání.

V příspěvku na blogu výkonného herního ředitele Ubisoftu Marka Rubina vysvětlil, že hry musí projít certifikací a kontrolou souladu ze strany výrobců konzolí, jako jsou Sony a Microsoft, aby bylo zajištěno, že splňují požadavky platformy a správně fungují. XDefiant během tohoto procesu zaostával a v důsledku toho Ubisoft nemůže poskytnout konkrétní datum vydání hry.

Rubin prozradil, že Ubisoft zahájil proces certifikace v červenci a první výsledky obdržel v srpnu, odhalující problémy s dodržováním předpisů, které bylo třeba řešit. Vývojový tým pracoval na odstranění těchto problémů několik posledních týdnů a připravuje se na předložení aktualizovaného sestavení k certifikaci na konci září.

Pokud sestavení bez problémů projde certifikací, XDefiant může být vydán v září. Rubin však připustil možnost podmíněného průchodu, který by vyžadoval záplatu prvního dne, aby byly splněny konečné standardy souladu. To by vedlo k posunutí data vydání na říjen.

Transparentnost Rubinu ohledně neúspěšného certifikačního testu je součástí závazku Ubisoftu k otevřené komunikaci s komunitou. Vývoj XDefiant zahrnoval zpětnou vazbu hráčů a skutečné testování prostřednictvím beta fází spíše než tradiční marketingové akce. Ubisoft si klade za cíl vydat hru „jakmile to půjde“ a slibuje, že poskytne aktualizace, jakmile budou k dispozici další informace.

I když zpoždění ve vývoji her není neobvyklé, rozhodnutí Ubisoftu sdílet tyto informace dokazuje jejich odhodlání k transparentnosti a naslouchání zpětné vazbě hráčů. XDefiant zůstává velmi očekávaný a fanoušci se mohou těšit na jedinečnou kombinaci franšíz Ubisoft v působivé online střílečce.

