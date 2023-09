Televizní moderátor koupí lístek do první třídy, aby objevil první třídu neexistuje

By

Velšský televizní moderátor Phil Steele se nedávno ocitl v zábavné situaci, když si koupil jízdenku na vlak první třídy na cestu z Cardiffu, jen aby zjistil, že vlak, do kterého nastoupil, neměl žádný oddíl první třídy. Steele, bývalý profesionální hráč rugby a známý rozhlasový moderátor a sportovní komentátor, byl na cestě pořádat večeři poblíž Llandudna, když se rozhodl utrácet místo v první třídě pomocí aplikace Trainline.

Při nástupu do vlaku si Steele rychle uvědomil, že na spoji, který si vybral, není žádná první třída. S humorem přirovnal svou zkušenost ke koupi větší televize, aby osobně zjistil, že je mnohem menší. Steele doufal, že bude mít během cesty tichý a pohodlný prostor pro práci, a proto se rozhodl pro sedadlo první třídy.

Steeleovo rozsáhlé vzdělání jako učitel a jeho nadání pro humor z něj udělaly populárního řečníka po večeři ve Walesu. Jeho zkušenosti s výukou studentů s problémy s učením v Rhymney Valley mu poskytly množství materiálu pro pobavení publika. Navzdory záměně se zdálo, že Steele vzal situaci s nadhledem a sdílel svůj příběh na sociálních sítích.

V reakci na jeho příspěvek jedna osoba navrhla použití aplikace Transport for Wales pro budoucí rezervace, protože poskytuje přesnější informace o dostupných službách. The Trainline však Steelea ujistil, že může získat náhradu za část jízdenky v první třídě. Podle webu Transport for Wales jsou prvotřídní zařízení k dispozici pouze na jejich prvotřídní službě provozované mezi Holyhead a Cardiffem.

Nakonec, i když cesta Phila Steela nemusela být tak luxusní, jak předpokládal, rozhodně poskytla odlehčený moment a připomenutí, abyste si před zakoupením vstupenky znovu ověřili dostupnost vybavení.

