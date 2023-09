Skupina TUI si klade za cíl přesunout většinu rezervací do aplikace TUI

By

TUI Group, největší evropský poskytovatel zájezdů na dovolenou, si stanovil ambiciózní dlouhodobý cíl přesunout více než 50 % svých rezervací do své aplikace TUI. V současné době tvoří rezervace aplikací pouze méně než 10 % jejích prodejů na klíčových trzích, jako je Spojené království a Německo. Generální ředitel TUI Group Sebastian Ebel věří, že transformace aplikace na jednotné kontaktní místo pro cestování pomůže snížit náklady spojené s výkonnostními marketingovými kanály, jako je Google, a zvýšit počet opakovaných rezervací prostřednictvím věrných zákazníků.

K dosažení tohoto cíle se TUI zaměřuje na digitální transformaci spolu se svými kamennými cestovními kancelářemi. Společnost spustila nové platformy TUI, kde prodává samostatné ubytování, zájezdy a aktivity. Aplikace TUI, známá také jako TUI Digital Assistant, nyní umožňuje cestovatelům vyhledávat, plánovat a rezervovat všechny aspekty jejich dovolené, včetně letů, ubytování, zážitků a dovolenkových balíčků.

TUI si také klade za cíl expandovat mimo své tradiční nabídky slunce a pláže. Posledních 50 let optimalizuje tyto typy dovolených a nyní se pouští do nových oblastí, jako jsou městské destinace. Společnost zaznamenala zvýšenou poptávku po zážitcích z městských destinací, přičemž Barcelona, ​​Řím a Milán jsou tři nejlepší destinace. TUI Musement, divize zájezdů a aktivit skupiny, také investovala do značkových zážitků, jako je TUI Collections, aby měla lepší kontrolu nad kvalitou a doručením.

Severský trh vede digitální cestu TUI, přičemž téměř veškerý prodej probíhá online. Digitální strategie TUI v severském regionu zahrnuje důraz na interaktivní a společné prostory v hotelech, stejně jako na zážitky založené na aktivitách, které uspokojují zájmy severských cestovatelů.

Celkově cíl TUI Group přesunout většinu rezervací do své aplikace odráží její závazek k digitální transformaci a zlepšování zákaznické zkušenosti. Nabízením jednotného místa pro cestování a rozšiřováním nabídky produktů se TUI snaží konkurovat ostatním hráčům online cestovních kanceláří v tomto prostoru a zajistit dlouhodobou ziskovost.

