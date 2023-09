Komplexní průvodce USB rozbočovači: Dokonalí digitální společníci

By

Rozbočovače USB jsou všestranná zařízení, která přicházejí v různých podobách, aby uspokojila specifické potřeby. Ať už jste stále v pohybu nebo potřebujete vysokorychlostní funkce pro náročné úkoly, je tu pro vás rozbočovač USB. Tyto rozbočovače se liší velikostí, rychlostí a funkcemi a nabízejí širokou škálu možností pro splnění vašich jedinečných požadavků.

V tomto komplexním průvodci prozkoumáme svět USB rozbočovačů a představíme vám výběr nejlepších možností dostupných online. Tyto náboje nejsou jen doplňky; jsou to digitální společníci navržení tak, aby vám zjednodušili život a zlepšili správu vašeho zařízení. Ponoříme se do jejich funkcí, výhod a aplikací v reálném světě a pomůžeme vám najít perfektní rozbočovač USB, který se bez problémů začlení do vašeho digitálního životního stylu.

USB Hub Porttronics Mport 31

Porttronics Mport 31 USB Hub je všestranný hub, který poskytuje čtyři extra USB porty v jednom zařízení. S portem USB 3.0 pro rychlý přenos dat a třemi porty USB 2.0 se multitasking stává hračkou. Je kompatibilní s různými zařízeními, jako jsou klávesnice a myši, a dokonce je dodáván s 1letou zárukou pro váš klid. Pokud potřebujete další USB porty pro váš notebook nebo PC, tento rozbočovač vám pomůže.

Specifikace:

Značka: Portronics

Barva: šedá

Hardwarové rozhraní: USB

Kompatibilní zařízení: tablety, notebooky, stolní počítače

Celkový počet USB portů: 4

USB Hub Zebronics ZEB-90HB

Zebronics ZEB-90HB USB Hub je praktické zařízení pro rozšíření vašich možností konektivity. Díky čtyřem portům USB 2.0 a 50 cm kabelu je kompatibilní s notebooky, PC a MacBooky. Díky svému kapesnímu designu je ideální pro použití na cestách. I když pracuje rychlostí USB 2.0, což omezuje možnosti přenosu dat, nabízí pohodlí a funkce plug-and-play. Je to užitečné příslušenství pro ty, kteří na cestách potřebují extra USB porty.

Specifikace:

Značka: Zebronics

Barva: černá

Hardwarové rozhraní: USB

Speciální funkce: Plug and Play

Kompatibilní zařízení: Notebooky, stolní počítače

Quantum 4 Port USB Hub

Quantum 4 Port USB Hub (QHM7532) je vaším společníkem pro produktivitu a nabízí bezproblémové připojení pro více zařízení. S jedním portem USB 3.0 a třemi porty USB 2.0 můžete současně připojit až čtyři zařízení USB. Slot USB 3.0 umožňuje bleskově rychlé datové přenosy rychlostí 5 Gb/s, což je ideální pro rychlé sdílení souborů. Je kompatibilní se zařízeními, jako jsou klávesnice, myši a pera. Navíc je dodáván s 1letou zárukou výrobce pro větší klid.

Specifikace:

Značka: Quantum

Barva: černá

Hardwarové rozhraní: USB, USB 3.0, USB 2.0

Zdroj: Původní článek neuvádí adresy URL zdrojů.

Definice:

USB Hub: Rozbočovač USB je zařízení, které rozšiřuje jeden port USB na více portů, což umožňuje připojit k počítači nebo notebooku více zařízení USB.

USB 3.0: USB 3.0, známé také jako SuperSpeed ​​USB, je třetí hlavní revizí standardu Universal Serial Bus, která nabízí rychlejší přenos dat ve srovnání s jeho předchůdci.

USB 2.0: USB 2.0 je druhou hlavní revizí standardu Universal Serial Bus, která nabízí nižší rychlosti přenosu dat ve srovnání s USB 3.0.