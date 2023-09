Problémy s výkonem počítače Starfield: Proč může být upgrade nezbytný

By

Starfield, velmi očekávaná hra od vývojáře Bethesda, byla oficiálně vydána na Xbox Series X/S a PC 6. září. I když byla hra mezi hráči dobře přijata, někteří uživatelé PC zažili neuspokojivý výkon. V rozhovoru pro Bloomberg Technology Todd Howard, ředitel Starfield, naznačil, že k plnému vychutnání hry může být nutné upgradovat PC hardware.

Na otázku, proč hra nebyla optimalizována pro PC, Howard odpověděl: „Optimalizovali jsme hru pro PC. Jede skvěle. Jedná se o PC hru nové generace. Tuto technologii skutečně prosazujeme, takže možná budete muset upgradovat svůj počítač pro tuto hru.“

Zatímco někteří fanoušci Starfield chválili, jiní vyjádřili zlost nad jeho výkonem na PC. Stížnosti zahrnují problémy s malými interiéry vyžadujícími načítací obrazovky a hra není optimalizována. Tyto frustrace byly vyjádřeny na platformách jako YouTube a Twitter.

Ačkoli to může být frustrující, když počítač nedosahuje spuštění nejnovějších her, je to také součást neustále se vyvíjející povahy technologie. Bethesda doporučuje konkrétní hardware pro optimální výkon, včetně procesoru AMD Ryzen 5 2600X nebo Intel Core i7-6800K, grafické karty AMD Radeon RX 5700 nebo NVIDIA GeForce 1070 Ti a 16 GB paměti RAM. Splnění těchto minimálních požadavků však nemusí vést k nejlepšímu výkonu pro hry náročné na CPU, jako je Starfield.

Upgrade PC hardwaru je nakonec osobní volbou pro hráče, kteří chtějí zažít hry jako Starfield co nejlépe. I když to může zahrnovat finanční investice, v herní komunitě je běžnou praxí pravidelně aktualizovat hardware.

