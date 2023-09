Problémy s výkonem počítače Starfield: Je čas na upgrade?

By

Starfield, velmi očekávané vydání od vývojáře Bethesda, konečně debutovalo na Xbox Series X/S a PC 6. září. Někteří uživatelé PC však měli s hrou problémy s výkonem. V rozhovoru pro Bloomberg Technology, Bethesda a ředitel Starfield Todd Howard naznačují, že možná nastal čas, aby PC hráči zvážili upgrade svých systémů.

Když se Howard zeptal na nedostatek optimalizace pro PC verzi hry, odpověděl: „Hru jsme optimalizovali pro PC. Jede skvěle. Jedná se o PC hru nové generace. Skutečně prosazujeme technologii, takže možná budete muset upgradovat svůj počítač pro tuto hru.“ Navzdory tomu, že někteří fanoušci vyjadřují frustraci z výkonu hry, Bethesda tvrdí, že ve Starfield je spousta skvělých funkcí a fanoušci na to reagují pozitivně.

Mnoho počítačových hráčů však vyjádřilo své obavy na platformách sociálních médií. Komentáře na YouTube a Twitteru poukazují na problémy, jako jsou časté obrazovky načítání, špatná optimalizace a pády. Někteří uživatelé dokonce hlásí, že špičkové grafické karty, jako je 4090, mají potíže s udržením stabilní snímkové frekvence.

Pokud jde o systémové požadavky na PC, Bethesda doporučuje alespoň procesor AMD Ryzen 5 2600X nebo Intel Core i7-6800K, grafickou kartu AMD Radeon RX 5700 nebo NVIDIA GeForce 1070 Ti a 16 GB RAM. I když splnění minimálních požadavků může umožnit spuštění hry, nemusí poskytnout nejlepší zážitek pro hry náročné na CPU, jako je Starfield.

Závěrem, zatímco Starfield přináší hráčům nový a vzrušující vesmír, někteří uživatelé PC možná budou muset zvážit upgrade svých systémů, aby si hru naplno užili. Bethesda uznává, že hra posouvá hranice technologií a splnění minimálních požadavků nemusí zaručit optimální výkon. Může být frustrující investovat do upgradu PC, ale pro nadšence, kteří chtějí zůstat na špici hraní her, je to nezbytná investice.

Zdroje: Bloomberg Technology