Prozkoumávání světa Starfield: Vesmírné cestování a vozidla

V nedávném rozhovoru pro Bloomberg diskutoval Todd Howard, ředitel velmi očekávané hry Starfield od Bethesdy, téma cestování vesmírem ve hře. Jedna otázka od fanouška vyvolala problém absence pozemních vozidel ve Starfieldu, ke kterému Todd poskytl vysvětlení.

Rozhodnutí vyloučit pozemní vozidla ze hry bylo založeno na dopadu, který by to mělo na hru. Podle Todda by začlenění vozidel zásadně změnilo zážitek hráče. Tím, že se Bethesda zaměřila na cestování pěšky po přistání na planetě, chtěla hráčům poskytnout více kontrolovaný a pohlcující zážitek.

Místo pozemních vozidel budou mít hráči přístup k jetpacku, který lze upgradovat. To umožňuje průzkum a procházení povrchu planety při zachování požadovaného tempa hry. Bethesda chtěla, aby si hráči věnovali čas prozkoumáváním různých planet a plněním úkolů, které na ně čekají.

Rozhovor také zahrnuje Phila Spencera, šéfa Xboxu, diskutujícího o publikačních a distribučních aspektech startu Starfield. Klip je krátký pět minut, ale nabízí další pohledy na hru a její vydání.

Zatímco někteří fanoušci možná doufali v zahrnutí pozemních vozidel do Starfieldu, rozhodnutí zaměřit se na cestování pěšky a použití jetpacku bylo učiněno se záměrem vytvořit více pohlcující a promyšlený zážitek. Jak hra pokračuje ve vývoji a objevují se další podrobnosti, mohou se hráči těšit na prozkoumávání rozlehlé galaxie Starfield pěšky a na svých spolehlivých vesmírných lodích.

