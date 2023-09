Společnost Apple vydala aktualizaci zabezpečení pro opravu chyby zabezpečení zneužitého softwaru

By

Apple vydal významnou bezpečnostní aktualizaci pro iPhony a iPady v reakci na odhalení nově zneužitých bezpečnostních slabin v systémovém softwaru zařízení. Zranitelnosti odhalili výzkumníci z Citizen Lab torontské univerzity, kteří zjistili, že softwarová chyba byla aktivně využívána k poskytování komerčního spywaru zvaného Pegasus, vyvinutého a prodávaného izraelskou společností NSO Group.

Pegasus je mocný a drahý nástroj primárně využívaný k cílení na disidenty, novináře a politické oponenty. Průměrný uživatel proto pravděpodobně nebude přímo ovlivněn. Společnost Citizen Lab však důrazně doporučuje všem uživatelům, aby svá zařízení okamžitě aktualizovali, aby se ochránili před potenciálními hrozbami.

Chcete-li nainstalovat aktualizaci, uživatelé iPhone by měli přejít na „Nastavení“, vybrat „Obecné“ a poté vybrat „Aktualizace softwaru“. Pokud se zobrazí aktualizace softwaru iOS 16.6.1, klepnutím zahájíte proces instalace. Pokud aktualizace není viditelná, uživatelé by se měli vrátit na stránku Obecné a vybrat „O aplikaci“ a ověřit číslo verze systému iOS. Pokud je číslo verze 16.6.1, aktualizace je již nainstalována. Pokud zařízení stále používá verzi 16.6 nebo dřívější iteraci, měli by uživatelé zopakovat výše uvedené kroky.

Pokud se aktualizace neobjeví, doporučujeme restartovat iPhone a zkontrolovat připojení k internetu. Pokud aktualizace stále není viditelná, doporučujeme před dalším pokusem chvíli počkat.

Tato aktualizace zabezpečení posiluje závazek společnosti Apple okamžitě řešit jakékoli známé zranitelnosti, aby zajistil soukromí a bezpečnost svých uživatelů.

Zdroje:

– The Associated Press