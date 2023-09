Intel představil Thunderbolt 5: Zvýšení šířky pásma pro rychlejší nabíjení a externí GPU

By

Intel nedávno představil Thunderbolt 5, nový standard, který nabízí výrazné zvýšení šířky pásma pro populární konektor. S Thunderbolt 5 mohou uživatelé očekávat, že budou nabíjet připojené notebooky mnohem rychleji než jeho předchůdce Thunderbolt 4. Intel navíc vidí potenciál Thunderboltu 5 oživit dříve přehlížený produkt: externí grafický procesor (GPU) pro hráče. a kreativci.

S působivou obousměrnou šířkou pásma 80 gigabitů, což je dvojnásobek oproti Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 také poskytuje úžasnou šířku pásma 120 Gbps pro externí displeje. Toto trojnásobné zvýšení umožňuje uživatelům napájet více 8K displejů nebo jeden displej s výjimečnou obnovovací frekvencí až 540 Hz. Díky tomuto vylepšení je Thunderbolt 5 žádoucí volbou pro ty, kteří hledají nejlepší herní monitory na trhu.

Vyšší rychlost a větší šířka pásma Thunderbolt 5 prospívá nejen datovým přenosům, ale také rychlosti nabíjení. Zařízení Thunderbolt 5 mohou dodávat výkon až 240 W, což potenciálně eliminuje potřebu samostatného napájecího portu u mnoha notebooků. Tento vývoj umožňuje více místa pro další porty na šasi notebooku, což zvyšuje pohodlí a konektivitu.

Podle Jasona Zillera, vedoucího oddělení klientské konektivity společnosti Intel, by zvýšená šířka pásma Thunderboltu 5 mohla vyvolat obnovený zájem o externí grafické karty. V minulosti si lidé kupovali skříně, které obsahovaly výkonné grafické karty a napájecí zdroje, aby zlepšily grafické možnosti svých počítačů. Tyto externí GPU však nikdy nezískaly širokou popularitu kvůli jejich nákladnosti a objemnosti. Ziller věří, že lepší výkon Thunderbolt 5 by mohl vrátit externí GPU zpět do hlavního proudu, protože zdvojnásobení šířky pásma otevírá příležitosti pro lepší výkon a rozšířené možnosti.

Ziller také naznačil možnost externích akcelerátorů umělé inteligence v budoucnu s odkazem na rostoucí poptávku po umělé inteligenci v klientském prostoru. Zatímco zařízení vybavená Thunderbolt 5 se neočekává, že se dostanou na trh dříve než v roce 2024, spotřebitelé mohou očekávat výrazné zvýšení rychlosti a potenciální oživení externích GPU.

Závěrem lze říci, že Intel Thunderbolt 5 nabízí výrazně vylepšenou šířku pásma, což umožňuje rychlejší nabíjení a potenciální oživení externích GPU. Díky schopnosti napájet displeje s vysokým rozlišením a poskytovat zvýšený výkon je Thunderbolt 5 připraven zlepšit uživatelský zážitek pro hráče, kreativy a kohokoli, kdo hledá rychlejší přenosy dat. Na plný potenciál Thunderboltu 2024 a jeho dopad na trh si však budeme muset počkat do roku 5.

Zdroje:

– PC hráč

– Razer

– CalDigit