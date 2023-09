Prozkoumejte funky a cool design lodí ve Starfield

Od vydání hry Starfield hráči neztráceli čas vytvářením vlastních jedinečných a nápaditých návrhů lodí. Od znovuvytvoření ikonických plavidel od milovaných franšíz, jako je Mass Effect, Star Wars a Halo, až po přidání jejich vlastních funky zvratů, kreativita v designu lodí je skutečně ohromující.

Neporazitelná loď

Jedním z výjimečných lodních designů je Unbeatable Ship, vhodně pojmenovaná, protože nepřátelé se vždy zaměřují na střed lodi, ale této lodi střed chytře chybí. Loď, kterou vytvořil Morfalath, má hranatý a labyrintový interiér plný klaustrofobických lusků a žebříků. Připomíná to něco, co by vytvořil Federální úřad pro kontrolu, kdyby se vydali do vesmíru.

Černá perla

SnaKeMuHo se inspirovalo franšízou Piráti z Karibiku a znovu vytvořilo legendární Černou perlu. Po vodě může plout hladší, ale jeho přítomnost ve Hvězdném poli dodává dobrodružný nádech. Jen si představte, jak cítíte mořský vánek a slyšíte vrzání lodi, když zkoumáte vesmír.

Thomas The Freaking Tank Engine

Thomas The Tank Engine, milovaná postava známá tím, že se objevuje na nečekaných místech, si prorazila cestu do Starfield. Toto provedení, které vytvořil MrCaine332, zachovává klasické šilhání očí a zajišťuje, že se fanoušci britské lokomotivy budou v rozlehlém vesmíru cítit jako doma.

Obří vesmírný krab

Společnost vwinks, inspirovaná hrou Fight Crab, navrhla kolosální loď mecha korýšů. Na první pohled se zdá, že jde o standardní nádobu se dvěma připojenými kleštěmi, ale bližší zkoumání odhalí její epické proporce. Design lodi vyniká zejména v dramatických záběrech zachycených během písečné bouře.

Vesmírný vlak

I když to není nejpraktičtější loď, vesmírný vlak předvádí potenciál pro kreativní návrhy lodí. Úložný prostor na palubě by byl obrovský, ideální pro hromadění pokladů a obchodního zboží. I když není funkční, vizuálně pozoruhodná loď navržená citronovou princeznou je pohled, který stojí za shlédnutí.

Magic School Bus

Fanoušci kresleného seriálu Magic School Bus z 90. let ocení zábavu od sp7r. Tato loď slouží jako jediná forma dopravy dítěte mezi systémy, díky čemuž je cesta do školy nezapomenutelná. Obnovení tohoto milovaného designu nabízí nostalgii a rozmar pro ty, kteří vyrostli při sledování vzdělávacího seriálu.

Planet Express

Další výtvor sp7r, loď Planet Express z Futuramy, je okamžitě rozpoznatelná a dodává vesmíru Starfield barevný nádech. Přestože tato nákladní loď postrádá mobilitu a bojové schopnosti, dokonale vystihuje ducha původní série.

Borgova kostka

IngeniousIdiocy vytvořil působivou rekuperaci zlověstné lodi Borg's Cube ze Star Treku. Navzdory tomu, že je to nepraktické a někdy překáží kameře, schopnost přimět plovoucí kostku létat je úspěch sám o sobě. Setkat se s touto lodí v rozlehlém vesmíru by byl opravdu nezapomenutelný zážitek.

Křižník konzulární třídy

DaMightyMilkMan přináší eleganci křižníku třídy Consular z Hvězdných válek do Hvězdného pole. Tato méně známá loď z éry klonových válek předvádí širokou škálu návrhů lodí z Hvězdných válek, opustíme-li zdůraznění běžnějších designů Millennium Falcon a X-Wing.

Vpřed do úsvitu

VantaGenesis nabízí hráčům šanci pilotovat UNSC Forward Unto Dawn, masivní loď, kterou znají fanoušci Halo. Tato loď, viděná v závěrečných okamžicích Halo 3, dodává fanouškům ikonické herní série nádech nostalgie.

S více než 6 miliony hráčů, kteří se připojili ke Starfieldu během prvního celého dne, můžeme očekávat, že hru ozdobí ještě neuvěřitelnější lodě. Kreativita komunity nepřestává udivovat a bude zajímavé sledovat, jaké další jedinečné a nápadité návrhy se objeví, jak hra poroste v popularitě.

