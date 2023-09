Hisense představuje největší mini-LED TV: U8K

By

Společnost Hisense nedávno uvedla na trh svou nejnovější nabídku na televizním trhu, Hisense U8K. Tento televizor se může pochlubit působivým 100palcovým 8K displejem s proměnnou obnovovací frekvencí 144 Hz a je nastaven tak, aby předefinoval zážitek z domácí zábavy. Za tuto špičkovou technologii však budou muset kupující zaplatit tučnou sumu 9,999 XNUMX dolarů.

Hvězdnou vlastností Hisense U8K je jeho 100palcový mini-LED displej. S více než 1,600 1,500 zónami lokálního stmívání a jasem 10 10 nitů mohou uživatelé očekávat živé barvy a hlubokou černou, které dodávají hloubku a čistotu jejich zážitku ze sledování. Televizor také podporuje řadu formátů HDR, jako je HDRXNUMX, HDRXNUMX+, Dolby Vision a HLG, což zajišťuje kompatibilitu s různými zdroji obsahu.

Hisense U8K je vybaven 50W 2.1.2 prostorovým zvukovým systémem, který poskytuje pohlcující zvuk, který doplňuje ohromující obraz. Televize navíc integruje Google TV a poskytuje přístup k široké řadě streamovacích služeb a aplikací. Hráči se také mohou radovat, protože U8K podporuje FreeSync Premium Pro, což snižuje zadrhávání a trhání během hraní.

Možnosti připojení zahrnují čtyři porty HDMI, dva porty USB (včetně jednoho USB 3.0), kompozitní AV vstupy, ethernetový port, 3.5 mm port a optický audio výstup. Televizor je také vybaven Bluetooth 5.2 a podporuje Wi-Fi 6E, což zajišťuje bezproblémové bezdrátové připojení.

Očekává se, že Hisense U8K bude k dispozici ke koupi letos na podzim prostřednictvím online prodejců, jako je Amazon a Best Buy. I když to nemusí být cenově příznivá volba, rozhodně nabízí prvotřídní zážitek z domácí zábavy těm, kteří jsou ochotni investovat do nejnovější technologie.

Zdroje: Hisense

