EA oznamuje, že Project Rene: The Next-Gen Sims Game bude zdarma ke stažení

Společnost EA odhalila nové podrobnosti o své nadcházející hře Sims nové generace s kódovým označením Project Rene. V příspěvku na blogu během prezentace Behind The Sims společnost oznámila, že hra bude k dispozici ke stažení zdarma. Tento krok navazuje na loňský úspěch hry The Sims 4, která byla volně hratelná.

Možnost bezplatného stažení pro Project Rene znamená, že hráči se budou moci připojit, hrát a prozkoumávat hru bez nutnosti předplatného, ​​nákupu základní hry nebo energetické mechaniky. EA hodlá hráčům usnadnit zvát nebo se připojit k přátelům a zažít nové funkce, příběhy a výzvy.

EA však upřesnilo, že hra bude mít stále dokupitelný obsah a balíčky, podobně jako The Sims 4. Ale cenová struktura a způsob prodeje těchto položek se může lišit od aktuální hry. EA uvedla příklad přidání základního počasí jako bezplatné funkce pro každého, zatímco budoucí balíčky se mohou zaměřit na konkrétní témata, jako jsou zimní sporty nebo soutěže.

Vydání Project Rene neznamená konec podpory pro The Sims 4. EA plánuje pokračovat v poskytování aktualizací a nového obsahu pro komunitu The Sims 4 v dohledné době.

Přestože nebylo oznámeno žádné konkrétní datum spuštění, EA pracuje na transparentnějším procesu vývoje pro Project Rene. Společnost již dříve prozradila, že hra nabídne jak sólo, tak i multiplayerové zážitky, přičemž více informací o sadě komponent pro více hráčů bude odhaleno později v tomto roce.

