PlayStation Plus Extra hry září 2023: Sneak Peek u nadcházejících titulů

V září 2023 mohou předplatitelé služby PlayStation Plus očekávat, že do jejich knihoven bude přidána vzrušující řada her. Díky úsilí sériového leakera billbil-kun z Dealabs máme nakouknutí na některé tituly, které budou zahrnuty.

První vynikající hra je NieR Replicant ver.1.22474487139 ... Toto je prequel ke kritikou uznávanému NieR:Automata, který obsahuje vylepšené vizuální prvky, poutavý příběh a další. Hráči se vžijí do role mladého muže na misi zachránit svou nevyléčitelně nemocnou sestru. S pomocí mluvícího svazku jménem Grimoire Weiss se pouští do pátrání po „zapečetěných verších“. Tato hra nabízí jedinečný zážitek a bude lahůdkou pro fanoušky série NieR.

Další, máme Hvězdný oceán Božská síla, který sleduje příběh Raymonda Lawrence, jehož vesmírná loď je napadena, což způsobí, že nouzově přistane na zaostalé planetě. Spojením svých sil s princeznou Laeticií se vydává na dobrodružství, aby ochránil její vlast před invazní říší. Tato hra slibuje vzrušující a vesmírem otřásající cestu.

13 Sentinels: Aegis Rim je další titul, na který se můžete těšit. Tento sci-fi mysteriózní epos, vyvinutý společností Vanillaware, známou svou prací na Odinově sféře a Dračí koruně, spojuje dohromady třináct propletených příběhů. Tato hra, která kombinuje krásné umělecké dílo, strhující vyprávění a boj shora proti kaiju, si vysloužila vysokou chválu od kritiků z celého světa.

Sid Meier's Civilization VI je tahová strategická hra, která vyzývá hráče k budování a vedení civilizace v průběhu věků. S velkým důrazem na detail a historickou přesností tato hra otestuje vaši schopnost orientovat se v diplomacii, zkoumat technologie a dobýt své nepřátele. Verze pro PlayStation 4 obsahuje nejnovější aktualizace a další obsah, což z ní dělá definitivní edici, kterou si můžete vyzkoušet.

Pokud máte náladu na nějakou intenzivní odstřelovací akci, Smlouvy o sniperském duchu 2 přesně to nabízí. Hráči se odehrávají na moderním Středním východě a hráči se vžijí do role Ravena, smluvního odstřelovacího vraha, na misi s cílem zlikvidovat zákeřný zločinecký syndikát. S extrémním odstřelováním na velkou vzdálenost a vysokotlakým taktickým bojem slibuje tento díl uznávané série vzrušující zážitek.

A konečně pro ty, kteří hledají uvolněnější a introspektivnější herní zážitek, rozbalování může být perfektní volbou. Tato zenová hra zve hráče, aby vybalili různé věci a uspořádali je v novém domově a vytvořili tak uspokojivý životní prostor. Prostřednictvím tohoto procesu hráči odhalují stopy o postavě, jejíž věci vybalují. S osmi stěhováním domů k prozkoumání nabízí Unpacking jedinečný a intimní zážitek z vyprávění.

13. září je datum, kdy si ve svém kalendáři zaznačíte, kdy PlayStation oficiálně představí úplný seznam her přicházejících na PlayStation Plus. Tyto tituly, od japonských drahokamů po oblíbené indie, jistě hráčům poskytnou hodiny zábavy.

