První potomek představuje nového hrdinu, Sharen Julicia: A Half-Woman Half-Machine Smrtící zabiják

Nadcházející střílečka Nexon, The First Descendant, vyvolala mezi hráči velký humbuk. Tato hra nové generace, poháněná Unreal Engine 5, má vyjít pro PC, PS5 a Xbox Series X|S. Nedávno byl odhalen nový hrdina jménem Sharen Julicia, který předvádí své smrtící schopnosti v herním odhaleném traileru.

Sharen Julicia, fascinující postava napůl žena, napůl stroj, přináší do Prvního potomka jedinečný herní styl. Její dovednost spočívá v boji na blízko, což z ní dělá ideální volbu pro hráče, kteří preferují agresivní taktiku. Sharen využívá kamufláž jak pro kradmé přístupy, tak pro rychlý ústup, což jí umožňuje nepozorovaně se přiblížit ke svým nepřátelům.

Jedna z pasivních dovedností Sharen, Assassinator, jí umožňuje udělovat zvýšené poškození nepřátelům, kteří se na ni nezaměřují. Tato schopnost dále umocňuje její smrtící dopad na bojišti. Sharen má navíc řadu aktivních dovedností, které zvyšují její útočný potenciál. Její Cutoff Beam spustí útok elektrickým paprskem, který nejenže způsobí poškození, ale také aplikuje na její cíle efekt elektrického šoku.

Další aktivní dovedností, kterou má, je aktivní maskování, které skrývá její přítomnost, dokud nezaútočí. Tato technika spustí režim Ambush, jakmile kamufláž skončí, čímž se zvýší poškození jejího dalšího úderu. Kromě toho může Sharen nasadit Shock Nuts, výbušniny, které omráčí její protivníky, a Flash Daggers, které vystřelí několik projektilů na nepřátele v dosahu jejího zaměřování. Tyto dýky způsobují explozivní poškození a vyvolávají elektrický šok.

The First Descendant slibuje napínavou hratelnost a intenzivní bitvy a Sharen Julicia přidává do hry další vzrušující aspekt. Hráči mohou očekávat akční zážitek s tímto smrtícím zabijákem napůl ženou a napůl strojem. Zůstaňte naladěni na exkluzivní nové záběry ze hry, protože IGN brzy odhalí další podrobnosti o The First Descendant.

Definice:

– Looter shooter: Podžánr videoher, který kombinuje prvky rabování a střelby, kde hráči sbírají zbraně, munici a výstroj, zatímco se zapojují do boje.

– Unreal Engine 5: Nejmodernější engine pro vývoj her vytvořený společností Epic Games.

– Efekt zasažení elektrickým proudem: Herní mechanika, která způsobí další poškození nebo stavové efekty cílům zasaženým elektrickým útokem.

Zdroje:

– Ryan McCaffrey, výkonný editor ukázek IGN a hostitel Xbox show a rozhovorů.