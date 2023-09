Vylepšení Apple Watch pro běžce: Seznam přání pro budoucí aktualizace

Nadcházející podzimní událost odhalení hardwaru od společnosti Apple, nazvaná „Wonderlust“, vyvolává vzrušení mezi technickými nadšenci, protože očekávají vydání nových zařízení, jako jsou iPhony, iPady a Apple Watch. Zatímco se šíří zvěsti o možném představení Apple Watch 9 a aktualizacích pro Apple Watch Ultra, není jisté, zda letos dojde k výrazným vylepšením řady Apple Watch. Spekulace naznačují, že se Apple může zaměřit na drobné úpravy výkonu, protože se připravuje na velmi očekávanou 10. verzi Apple Watch v následujícím roce.

Předchozí iterace Apple Watch, zejména Apple Watch Ultra, přinesla pozoruhodná vylepšení výkonu, včetně výdrže baterie až 36 hodin, dvoufrekvenčního GPS pro lepší přesnost sledování běhu a dalšího bočního tlačítka známého jako „akce“. tlačítko“ pro rychlé spuštění aplikace nebo zahájení cvičení. Na Apple Watch však stále chybí funkce, díky kterým jsou hodinky Garmin nebo Coros GPS pro oddané běžce přitažlivější.

Jednou z oblastí, která vyžaduje zlepšení, je výdrž baterie Apple Watch. Přestože Apple Watch Ultra vykazovaly pokrok až s 36 hodinami běžného používání, ve srovnání s výdrží GPS hodinek Garmin nebo Coros zaostávají. Kromě toho je pro běžce vysoce žádoucí možnost vytvářet uživatelem generované trasy pomocí směrování turn-by-turn. Přestože Apple Watch obsahuje aplikaci Mapy, neumožňuje uživatelům ručně vybírat vlastní trasy; místo toho poskytuje pouze směry z bodu do bodu. Pro srovnání, tuto funkci začaly nabízet i jiné značky hodinek, což z ní činí nezbytný doplněk ekosystému Apple Watch.

Dalším aspektem, který by mohl být vylepšen, je přizpůsobení datových obrazovek na Apple Watch. I když existuje možnost upravovat metriky, rozvržení a velikost datových řádků zůstávají pevné. Toto omezení ztěžuje běžcům s nedokonalým zrakem čtení malých číslic. Možnost personalizace rozvržení a zvětšení textu by výrazně zlepšilo uživatelský zážitek. Kromě toho je kompatibilita Apple Watch s rukavicemi, zejména těmi, které jsou určeny do chladného počasí, funkcí, po které mnoho běžců touží. Ačkoli Apple Watch Ultra obsahuje tlačítko „Action“, které umožňuje omezené funkce v rukavicích, bylo by oceněno rozšíření jejich možností.

Jak se Apple připravuje na podzimní odhalení hardwaru, tato požadovaná vylepšení slouží jako seznam přání pro běžce, kteří oceňují Apple Watch jako fitness společníka. Zatímco se na obzoru rýsuje vydání 10. verze Apple Watch, uživatelé doufají ve vylepšení, která řeší jejich specifické potřeby. Zda Apple provede tyto upgrady v blízké budoucnosti, se teprve uvidí, ale poptávka po ekosystému Apple Watch, který je pro běžce přívětivější, je evidentní.

Zdroje: Žádné