Tech Year odstartuje Apple Event a Dreamforce Conference

Druhý zářijový týden znamená začátek nového technologického roku, kdy hlavní události, jako je událost Apple iPhone a konference Dreamforce společnosti Salesforce, udávají tón v tomto odvětví. Tyto události také signalizují začátek sezóny technologických konferencí s představeními připravenými pro Meta Platforms, Microsoft a Oracle.

Jednou z vysoce očekávaných událostí je první veřejná nabídka společnosti Arm Holdings, která by měla návrháře čipů ocenit na 50 až 54.5 miliard USD. Toto IPO spolu s plánovanou veřejnou nabídkou doručovacího startupu Instacart by mohlo oživit spící trh technologických IPO. Sázky jsou letos vysoké, protože právní bitvy, makroekonomické podmínky, obchodní válka s Čínou a regulační problémy vyvolaly obavy.

Události týdne poukazují na příležitosti i problémy v technologickém průmyslu. IPO společnosti Arm předvádí sílu technologií a umělé inteligence, zatímco případ Google-DoJ vyvolává obavy ohledně moci několika společností. Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že Google nezákonně využíval dohody s výrobci telefonů a internetovými prohlížeči k monopolizaci trhu s vyhledávači.

Mezitím se schází senát Senátu, aby diskutoval o zodpovědném používání umělé inteligence, a připravuje se dvoustranná legislativa k regulaci umělé inteligence. Ani techničtí giganti jako Apple a Salesforce nejsou imunní vůči výzvám, Apple čelí problémům s příjmy a prodejem a Salesforce zvažuje přemístění Dreamforce kvůli obavám z užívání drog a bezdomovectví v San Franciscu.

Hlavním problémem, který se rýsuje nad technologickým prostředím, je umělá inteligence. Uzavřená povaha diskusí a potenciál regulačního zachycení dominantními hráči v tomto odvětví vyvolávají otázky ohledně spravedlnosti regulací. Závažnost problému však dodává zapojení ministerstva spravedlnosti.

Celkově tento nabitý technologický týden připravuje půdu pro technologický průmysl v nadcházejícím roce se směsí příležitostí, výzev a regulačních problémů.

