Evie Networks rozšiřuje partnerství s Dan Murphy's o instalaci dalších nabíjecích stanic pro elektromobily

Evie Networks, společnost specializující se na veřejné nabíječky pro elektromobily, oznámila rozšířené partnerství s Dan Murphy's za účelem instalace dalších nabíjecích stanic ve svých prodejnách. V obchodech Dana Murphyho po celé Austrálii již bylo nainstalováno pět nabíjecích stanic, přičemž šestá stanice je plánována pro Broadmeadows ve státě Victoria.

Toto partnerství je pozitivním krokem ke zlepšení dostupnosti infrastruktury pro nabíjení elektromobilů. Rozšířením sítě nabíjecích stanic v prodejnách Dana Murphyho bude mít více majitelů EV pohodlný přístup k nabíjecím zařízením při nakupování nebo vyřizování pochůzek. Je také v souladu s rostoucí poptávkou po udržitelných možnostech dopravy.

Twitter údajně Shadowbans The New York Times, významný inzerent

V překvapivém kroku Twitter, nyní známý jako X, údajně zakázal The New York Times, čímž uživatelům zabránil vidět tweety, které odkazují na obsah novin. Tato akce je obzvláště ironická, protože The New York Times je jedním z hlavních inzerentů X a vede propagační kampaně pro svůj sportovní web The Athletic.

Zájem o tweety odkazující na web The New York Times koncem července výrazně poklesl a dále klesal v průběhu srpna. Tento pokles byl pozorován porovnáním zapojení s tweety od jiných hlavních zpravodajských služeb, jako jsou BBC, CNN, Politico, Wall Street Journal a Washington Post. Během stejného období se zapojení příspěvků z těchto konkurenčních zpravodajských webů buď zvýšilo, nebo zůstalo konzistentní.

Meta (dříve Facebook) údajně vyvíjí pokročilý model umělé inteligence, aby mohl konkurovat OpenAI

Meta údajně buduje pokročilý model umělé inteligence, jehož cílem je odpovídat efektivitě populárního jazykového modelu OpenAI, GPT-4. Tento nástroj AI bude generovat text a analýzy zaměřené na podniky. Cílem tohoto úsilí je konkurovat přílivu nových modelů umělé inteligence vstupujících na trh. K dosažení tohoto cíle se Meta údajně snaží získat pokročilé čipy Nvidia.

Očekává se, že model umělé inteligence vyvinutý společností Meta bude podnikům pomáhat různými způsoby, včetně generování sofistikovaného textu, provádění komplexních analýz a vytváření dalších výstupů. Nabízením těchto služeb má Meta v úmyslu vytvořit konkurenční výhodu na trhu AI.

Internetový archiv se odvolává na e-knihovnu v soudním sporu

Internetový archiv oznámil svůj záměr odvolat se proti nedávné prohře v případu autorských práv týkající se jeho knihovny elektronických knih. Po vyrovnání již Archiv omezil přístup k některým ze svých knih. Původní rozhodnutí stanovilo, že skenování knih Archivem nespadá pod americký zákon o fair use. Webová stránka proto musela omezit veřejný přístup ke komerčně dostupným knihám chráněným autorským právem.

Rozhodnutí Internetového archivu podat odvolání podtrhuje jejich odhodlání chránit přístup ke znalostem a literatuře a zároveň řeší obavy vznesené držiteli autorských práv. Tento případ poukazuje na pokračující výzvy a debaty týkající se digitálních knihoven a fair use v digitálním věku.

Potenciálně obyvatelná exoplaneta, K2-18b, identifikovaná vesmírným teleskopem Jamese Webba

Vesmírný dalekohled Jamese Webba identifikoval K2-18b, exoplanetu, která má potenciál pro obyvatelnost a hledání mimozemského života. Předpokládá se, že K2015-2b, objevený v roce 18, má na svém povrchu tekutý vodní oceán a může obsahovat metan, oxid uhličitý a dimethylsulfid. Tato exoplaneta je výrazně větší než Země, měří 8.6krát svou velikost, a představuje jedinečnou příležitost pro vědecký průzkum v naší galaxii.

Jak pokračujeme v objevování exoplanet s vlastnostmi, které se podobají naší vlastní planetě, hledání života mimo Zemi se stává stále podmanivějším. K2-18b nabízí fascinující pohled na možnost obyvatelných světů mimo naši sluneční soustavu.

Zdroje:

– Evie Networks rozšiřuje partnerství s Dan Murphy's (zdroj neuveden)

– Twitter Shadowbans The New York Times (zdroj neuveden)

– Meta údajně vyvíjí pokročilý model umělé inteligence (zdroj: The Wall Street Journal)

– Internetový archiv se odvolává proti soudnímu sporu o e-knihovnu (zdroj: The Verge)

– Vesmírný dalekohled Jamese Webba identifikuje potenciálně obyvatelnou exoplanetu (zdroj: CNET)