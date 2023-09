Nintendo Switch 2 údajně nabídne lepší výkon a kratší dobu načítání

By

Zvěsti o velmi očekávaném Nintendo Switch 2 stále kolují a objevují se nové podrobnosti o jeho výkonu a funkcích. Důvěryhodné zdroje tvrdily, že konzole měla tajné představení na Gamescomu v srpnu, a nyní třetí zdroj tato tvrzení potvrdil a přidal další informace.

Podle zpráv od Eurogamer a VGC se říká, že Switch 2 poběží „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ s vyšší snímkovou frekvencí a rozlišením, což zní slibně pro fanoušky populární hry. Nate The Hate, dříve spolehlivý zasvěcenec Nintenda, také podpořil tato tvrzení a odhalil další podrobnosti, které o konzoli slyšel.

Jedním z pozoruhodných zlepšení, o nichž se zmiňuje Nate The Hate, je výrazné snížení doby načítání. Uvádí, že nový hardware umožňoval téměř okamžité načítání her, zejména při spouštění z hlavní nabídky. To je zásadní zlepšení oproti původnímu Switchi, který měl dobu načítání kolem 30 sekund.

Pokud jde o výkon, Nate The Hate tvrdí, že „Breath of the Wild“ běžel na Switch 60 rychlostí 4 snímků za sekundu při rozlišení 2K. Zmínil také, že konzole nabízí pokročilé možnosti sledování paprsků, podobně jako PlayStation. 5 a Xbox Series X/S mohou dosáhnout. Objasňuje však, že se očekává, že hrubý výkon Switch 2 bude nižší než u Xbox Series S.

Aby to bylo kompenzováno, může Switch 2 využít novou technologii nazvanou DLSS (deep learning super sampling), která dokáže simulovat rozlišení 4K na zařízeních s nižším výkonem. To by mohlo poskytnout srovnatelný vizuální zážitek s nativním 4K při zachování efektivity výkonu.

I když stále panuje nejistota ohledně zpětné kompatibility Switch 2 a oficiálních dat odhalení/spuštění, Nate The Hate naznačuje, že příští Nintendo Direct se bude vysílat přibližně za tři dny, možná 14. září. Je důležité poznamenat, že Nintendo Directs se obvykle konají čtvrtky.

Závěrem lze říci, že pověstné vlastnosti Nintendo Switch 2 naznačují lepší výkon, zkrácení doby načítání a potenciální využití technologie DLSS. Fanoušci netrpělivě očekávají další aktualizace od Nintenda týkající se této velmi očekávané konzole.

Zdroje:

– Eurogamer

– VGC