Steam slaví 20. výročí: Od kontroverze k dominanci v herním průmyslu

Steam, populární digitální distribuční platforma pro videohry, slaví 20. výročí. Steam, který byl spuštěn 12. září 2003, zpočátku čelil odporu ze strany počítačových hráčů, kteří v něm viděli hrozbu pro prohlížeče serverů pro více hráčů a fyzické disky. Vydání Half-Life 2 od Valve, které ke hraní vyžadovalo Steam, se však ukázalo jako obrovský úspěch a připravilo cestu k dominanci Steamu v tomto odvětví.

Navzdory počáteční skepsi nakonec herní vydavatelé uznali hodnotu Steamu a jeho obrovské uživatelské základny. Dnes hlavní vydavatelé jako EA, Ubisoft, Microsoft, Sony, Square Enix a dokonce i Blizzard přijali Steam jako de facto platformu PC her. Dokonce i společnost Epic Games se svým obchodem Epic Games Store se snažila konkurovat tempu Steamu, přestože rozdávala miliony dolarů ve hrách zdarma.

Konečným cílem Valve ve službě Steam bylo poskytnout platformu pro každého herního vývojáře, aby mohl přímo oslovit své hráče a vybudovat si své publikum. V průběhu let se Steam stal oblíbenou platformou pro objevování nezávislých her, která nabízí pohodlné místo pro nákup a hraní her s neustálým prodejem a novými funkcemi.

Během pandemie popularita Steamu prudce vzrostla a v lednu se současně přihlásilo 10 milionů hráčů. Nedávné oznámení společnosti Valve o herním handheldu Steam Deck navíc přineslo nové vzrušení na platformu a zlepšilo její uživatelské rozhraní.

Jak Steam slaví své 20. výročí, proměnil se z kontroverzního nástroje DRM na milovaný herní domov pro miliony počítačových hráčů. Navzdory svým počátečním výzvám se Steam stal symbolem prosperujícího prostředí digitální distribuce v herním průmyslu.

Zdroj: The Verge od Seana Hollistera.