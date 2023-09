Starfield zapůsobí na hráče detailní fyzikou a interakcemi s objekty

Starfield, velmi očekávané RPG od Bethesdy, uchvátí hráče svým smyslem pro detail, pokud jde o fyziku a interakci objektů. Fanoušci si už dlouho užívali hromadění a interakci s různými předměty ve hrách Bethesda, ale Starfield to posouvá na zcela novou úroveň.

Jedním z výjimečných příkladů je video sdílené na subredditu Starfield, které ukazuje hráčovu hvězdnou loď plnou brambor. Když se poklop otevře, vysypou se stovky brambor, z nichž každá se kutálí v plynulé a realistické animaci. Fyzika za interakcí těchto objektů hráče ohromila a mnozí vyjádřili svůj údiv na sociálních sítích.

Jiný hráč našel jedinečný způsob, jak ukrást předměty ve hře tak, že je strčí do kontejnerů a odnese, aniž by je technicky přidal do svého inventáře. Tuto techniku ​​předvedli tak, že pomocí stolního organizéru strkali kreditní žetony do koše na prádlo, které pak nosili s tisíci kreditů.

Tato pozornost věnovaná detailům a fyzice v reálném čase je pravděpodobně jedním z důvodů, proč Starfield běží rychlostí 30 snímků za sekundu na Xbox Series X/S ve srovnání s jinými hrami „next-gen“, které nabízejí vyšší snímkové frekvence. Navzdory tomuto omezení hráči oceňují schopnost hry zvládat složité interakce s předměty bez padání nebo chybování, což je běžný problém v minulých hrách Bethesdy.

I když Starfield nemusí být dokonalý, hráči touží pokračovat ve zkoumání možností hry a objevování toho, co ještě mohou v jejím pohlcujícím světě dělat.

Zdroje:

– Diablo IV – Bear Bender BuildOff