Průměrný čas dokončení hlavního úkolu hvězdného pole

Podle How Long To Beat trvá průměrnému hráči Starfield, nejnovější hry na hrdiny od Bethesdy, asi 18 hodin, než dokončí hlavní úkol. Tento odhad je založen na skromném vzorku 72 hráčů. Je však třeba poznamenat, že tato čísla nemusí být zcela reprezentativní, protože hráči v tomto fondu budou pravděpodobně obzvláště nadšení a oddaní, vzhledem k tomu, že Starfield je stále horké vydání.

Navíc, pokud by hráči měli splnit hlavní i hlavní vedlejší úkoly, trvalo by jim to přibližně 49 hodin. Tento odhad předpokládá, že hráči jsou plně zapojeni do zkoumání všech aspektů hry.

Je důležité vzít v úvahu, že tato čísla se mohou změnit, protože více hráčů sdílí tipy a objevuje skryté questy nebo tajemství ve hře. Jak se komunita schází, aby objevila nový obsah, průměrná doba dokončení se může prodloužit a doba pro „dokončovací“ hru se může zkrátit.

Šéf vydavatelství Bethesda, Pete Hines, sdělil, že jemu osobně trvalo asi 130 hodin, než ho Starfield plně zapojil. To podtrhuje hloubku a obsahovou bohatost hry nad rámec pouhého hlavního úkolu.

I když se může Starfield zdát fanouškům předchozích her Bethesdy jako Fallout 4 nebo The Elder Scrolls povědomý, tato znalost může poskytnout pohodlný a příjemný zážitek. Stejně jako teplá miska ovesné kaše nabízí dobrodružství Bethesdy v otevřeném světě pocit pohodlí a známosti, který hráče často láká.

Na závěr lze říci, že průměrná doba dokončení hlavního úkolu Starfield se odhaduje na přibližně 18 hodin. Hráči však mohou očekávat delší herní zážitek, pokud se zaměří na dokončení hlavního úkolu i hlavních vedlejších úkolů. Čím více hráčů bude hru zkoumat a sdílet své zkušenosti, průměrná doba dokončení se může změnit. Navzdory podobnosti s předchozími tituly Bethesdy slibuje Starfield nabídnout hráčům jedinečný a poutavý zážitek.

