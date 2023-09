Starfield: Objetí závad a podivností her Bethesda

By

Bethesda Game Studios je již dlouho známé pro své gýčové a nepředvídatelné hry a nově vydaný Starfield není výjimkou. Navzdory technickým potížím a vrzajícím systémům jim bizarní situace a chyby ve hrách Bethesdy dodávají charakter a hráči se vracejí pro další.

Memy a mody, které pocházejí z her Bethesda, jsou neoddělitelné od jejich identity. Starfield s testováním obrovské sluneční soustavy a herními závadami dále posiluje reputaci studia jako „Bugthesda“. I když někteří mohou chyby kritizovat, je to chaotická a nepředvídatelná povaha her, která je činí nezapomenutelnými.

Prostředí Bethesdy často působí genericky, čerpá z různých žánrů, jako je high fantasy, post-apokalypsa a sci-fi. Je to však podivnost v těchto nastaveních, která je odlišuje. Ve Starfield už hráči objevili levitující NPC, odrážející se občany od sebe a postavy s bizarními dialogy a výrazy.

Tyto podivné momenty nepocházejí jen ze závad, ale také ze záměrných návrhů. Dialog Bethesdy, i když je oproti předchozím hrám vylepšený, stále zobrazuje typický táborový genericismus, který hře přidává na kouzlu. Kamera přibližuje tváře postav, když mluví, a jejich nepřirozené pohyby vytvářejí neskutečný a destabilizující efekt, který hráčům připomíná, že tyto hry jsou jen propracované šarády.

Závady a zvláštnosti ve hrách Bethesda inspirovaly skečové komedie a memy, které ukazují vliv studia na internetovou kulturu. I když chyby mohou být frustrující, odhodlání Bethesdy podporovat moddingovou komunitu a přijímat chaos vytvářený hráči přispívá k veselosti a radosti z jejich her.

Starfield se svými zvláštnostmi a pokračováním jedinečného herního designu Bethesdy slibuje hráčům poskytnout nezapomenutelný a podivně strhující zážitek.

