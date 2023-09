Jak vydělat peníze prodejem pašovaného zboží ve Starfield

Shrnutí: Vydělávání peněz ve Starfield může být časově náročný proces, ale existují způsoby, jak tento proces urychlit. Jednou z nejjednodušších metod je prodej kontrabandu, nezákonných předmětů, jako jsou odebrané orgány, nalezené v nepřátelských budovách a lodích. Kontraband je označen žlutým symbolem a lze jej prodat se značným ziskem. Nejlepším místem pro prodej kontrabandu je The Den, vesmírná stanice umístěná v systému The Wolf. Chcete-li zakotvit svou loď v The Den, musíte se dostat do 500 m od stanice. Uvnitř The Den najdete prodejce Trade Authority, který má k dispozici 11,000 XNUMX kreditů a nabízí vhodné místo pro prodej vašeho pašovaného zboží.

Při prodeji kontrabandu v The Den nebudete po příjezdu skenováni, i když se jedná o vojenskou strukturu UC. Chcete-li resetovat kredity dodavatele Obchodního úřadu, musíte počkat celkem 48 hodin, a to buď dvakrát sezením nebo spánkem po dobu 24 hodin. Pro vaše pohodlí jsou před živnostenským úřadem židle.

Je důležité poznamenat, že The Den v systému The Wolf je správné místo, protože tam je také staré, zničené Den. Navíc existuje šance, že při cestování vesmírem narazíte na obchodní loď Trade Authority, ale doporučuje se prodávat v The Den, abyste si zajistili zaručené místo.

Chcete-li maximalizovat své výdělky z pašovaného zboží, zvažte investici do obchodní dovednosti co nejdříve. Tato sociální dovednost vám umožňuje prodávat předměty o 10 % více a s každou hodností se stává ziskovější.

Celkově je prodej kontrabandu ve Starfield lukrativní způsob, jak rychle vydělat peníze. Nezapomeňte být opatrní a vyvarujte se přistižení při pašování pomocí stíněného nákladu nebo rychlého odjezdu z oblasti, než bezpečnostní prohledá vaši loď.

Zdroj: IGN – Miranda Sanchez, výkonná redaktorka příruček v IGN