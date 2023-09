Starfield překonává předchozí vydání Bethesdy s více než šesti miliony hráčů

By

Starfield, velmi očekávaná hra od Bethesdy, se stala největším zahajovacím titulem společnosti a překonala tak úspěch předchozích verzí, jako je Skyrim a Fallout 4. Od svého předběžného přístupu 1. září, po němž následovalo širší vydání 6. září, Starfield již přilákalo přes šest milionů hráčů na Xboxu a PC.

To, co odlišuje Starfield od jiných uvedení na trh, je jeho dostupnost na Xbox Game Pass jako titul první strany. To přispělo k jeho široké popularitě a dostupnosti mezi hráči. Kromě toho hra během krátké doby dosáhla významných milníků, dosáhla více než jednoho milionu souběžných hráčů a dosáhla vrcholu na 250,000 XNUMX denních souběžných uživatelů na Steamu.

Podle Jerreta Westa, hlavního marketingového ředitele Xboxu, je Starfield víc než jen uvedení hry – je to fenomén, který přitahuje pozornost jak herního průmyslu, tak širší spotřebitelské konverzace. West popisuje Starfield jako vzácný klenot, který se objeví pouze jednou za několik let, což z něj činí významný milník v herním světě.

West navíc vidí Starfield jako výchozí bod větší cesty pro Xbox s řadou titulů první strany plánovanými na nadcházející roky. Představuje si to jako začátek mimořádného období pro společnost.

Stručně řečeno, úspěch Starfieldu byl bezprecedentní a již překonal úspěchy předchozích úspěšných titulů Bethesdy. Uvedení hry na Xbox Game Pass a její schopnost zaujmout široké publikum znamená novou éru pro Bethesdu i Xbox.

