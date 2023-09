Starfield se stává největším uvedením hry Bethesda s šesti miliony hráčů

By

Podle vývojáře Bethesda si Starfield zahrálo již více než šest milionů hráčů, což je největší uvedení hry v historii společnosti. Tento milník byl oznámen v příspěvku na X, dříve známém jako Twitter.

Tento úspěch je významný, protože je to poprvé, co hra Bethesda dosáhla šesti milionů hráčů za tak krátkou dobu. Jedním z faktorů přispívajících k tomuto úspěchu je zahrnutí Starfield do Xbox Game Pass, které hráčům poskytlo snadný přístup ke hře. Je však důležité poznamenat, že počet hráčů Starfield nezahrnuje uživatele PlayStation, protože hra není na této platformě dostupná.

Začátkem tohoto týdne šéf Xboxu Phil Spencer odhalil, že Starfield překonal milion souběžných hráčů na všech platformách, včetně Steamu. Na Steamu měl Starfield trvale kolem 250,000 XNUMX hráčů na svém denním maximu souběžných uživatelů. Toto číslo zůstalo relativně stabilní od vydání hry s předběžným přístupem, což naznačuje, že mnoho hráčů toužilo skočit do hry co nejdříve.

S oficiálním vydáním Starfield se očekává, že se do hry zapojí ještě více hráčů, zejména ti, kteří čekali na její dostupnost na Xbox Game Pass. Je jasné, že očekávání na Starfield byla vysoká a jeho úspěšné spuštění dokazuje obrovskou popularitu her Bethesda.

Celkově je úspěch Starfieldu v počtu šesti milionů hráčů v tak krátkém období důkazem jeho široké přitažlivosti a vzrušení kolem jeho vydání. Bude zajímavé sledovat, jak bude počet hráčů v následujících týdnech a měsících dále růst.

