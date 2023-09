Hledání mořských tvorů v dnešní křížovce

Dnešní křížovka, kterou vytvořila Ella Dershowitz, obsahuje chytré téma založené na vodních obyvatelích. Odhalovač na 37-Across, „Aquatic denizen“, slouží jako fonetická nápověda k zakroužkovaným slovům v hádance. Nejedná se však o ledajaké mořské tvory; všichni jsou to tvorové, jejichž jména lze zjistit sledováním tvaru písmene C shora dolů pomocí zakroužkovaných písmen. Některé příklady zahrnují mořskou houbu a mořského ježka. Udělejte si čas a uvidíte, kolik mořských tvorů dokážete identifikovat!

Při luštění křížovky můžete narazit na záludné stopy. Například 15A odkazuje na nejprodávanější japonskou manga a anime sérii NARUTO. 50A, IDIOM, mohou být pro překladatele výzvou, protože se spoléhají na obrazné nebo přenesené interpretace jazyka. Podobně „Šikmé sloupy?“ od 16D? odkazuje na OP-EDS, které jsou spíše redakční než architektonické. Navíc 25D indicie LACES UP, což je to, co člověk dělá, aby se připravil na bruslení, a EMPTY SET 39D je matematické seskupení bez prvků.

Nebojte se, pokud bojujete s pátečními hádankami. Christina Iverson, editor hádanek, nabízí newsletter Easy Mode, který rozesílá páteční křížovku s dostupnějšími vodítky přímo do vaší schránky. Tímto způsobem si můžete procvičit a postupně se stát sebevědomějším při řešení těchto těžších hádanek. Pokud máte zájem odeslat svou vlastní křížovku do The New York Times, mají otevřený systém zadávání, který vám umožňuje zadávat své hádanky online.

Zdroj: Křížovka Elly Dershowitzové a zpravodaj The New York Times Easy Mode.