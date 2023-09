MTV spolupracuje se Snapchatem pro hlasování na Video Music Awards

By

MTV spolupracovala se Snapchatem, aby uživatelům umožnila hlasovat pro kategorii Video Music Awards prostřednictvím funkce Lenses Snapchat. Využitím Snap's Camera Kit začlení zábavní společnost zážitky založené na rozšířené realitě (AR) do předávání cen. Jakmile jsou tři finalisté vybráni do kategorie Nejlepší nový umělec, mohou uživatelé využít speciální čočku vytvořenou společností Saucealitos k odevzdání svých hlasů signalizací jednoho, dvou nebo tří prstů k výběru umělce. I když zůstává nejisté, zda počet hlasů obdržených prostřednictvím Snapchatu bude mít významný vliv na konečné sečtení, budou zahrnuty do celkového počtu.

Kromě funkce hlasování MTV také oznámila, že se během živého vysílání POV VMA se selfie od fanoušků objeví AR Moonperson. Dříve zábavní společnost používala tradiční metodu, kdy lidé před akcí posílali selfie prostřednictvím formuláře. Letos mohou uživatelé také vyzkoušet efekt AR Moonperson, který promítne Moonperson do jejich vlastních domovů. Když si vyberou selfie ze svého fotoaparátu, mohou být svědky toho, jak se Moonperson vznáší kolem s tváří viditelnou ve hledí.

Snapchat, oblíbený především mezi 13 až 24 lety, je ideální platformou pro cílové publikum MTV. Ačkoli Snapchat uváděl na své stránce Stories VMA z předchozího roku, tato spolupráce představuje první oficiální partnerství mezi Snapchatem a MTV pro předávání cen. Snapchat již dříve spolupracoval s hudebními festivaly, umělci na turné a sportovními turnaji, aby fanouškům představil zážitky s AR.

Snap, mateřská společnost Snapchatu, se stále více zaměřuje na značková kamerová řešení založená na AR, aby zvýšila příjmy. V březnu společnost spustila služby AR Enterprise Services (ARES), které nabízejí nástroje jako AR Try-On a 3D prohlížení produktů. V dubnu společnost Snap představila produkt AR Mirrors pod ARES, který značkám umožňuje integrovat jejich technologii do fyzických prostorů. Prostřednictvím spolupráce s Live Nation a hudebními festivaly společnost Snap pokračovala v rozšiřování svých zkušeností s AR, aby zapojila uživatele inovativními způsoby.

Zdroje:

- MTV

– Partnerství Snap x MTV