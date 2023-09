Průvodce hvězdným polem: Jak najít a ovládnout Wakizashi Katana

Starfield nabízí hráčům různé zbraně, aby si přizpůsobili své postavy a herní styly. Jednou z výjimečných zbraní je Wakizashi, katana, která hráčům umožňuje zapojit se do boje na blízko. Se správnými dovednostmi může Wakizashi způsobit masivní poškození a poskytnout jedinečné výhody, jako jsou efekty krvácení a zvýšené poškození proti lidem.

Aby hráči našli Wakizashi ve Hvězdném poli, musí cestovat do světélkujícího města Neon na Volii Alpha, které se nachází v hvězdném systému Volii. Město leží jihovýchodně od výchozí lokace, galaxie Alpha Centauri, a lze do něj vstoupit po splnění několika hlavních úkolů. Jakmile budete v Neonu, měli by se hráči vydat do čtvrti Ebbside poblíž hotelu Volii.

Hráči zde najdou Frankie's Grab + Go, obchod s tajným vchodem do úkrytu Seokguh Syndicate. Nejjednodušší způsob, jak vstoupit, je přesvědčit majitelku obchodu Franchescu Moore, aby vám otevřela dveře. Alternativně mohou hráči její klíčovou kartu ukrást do kapsy. Jakmile jsou hráči uvnitř úkrytu, měli by prozkoumat budovu, dokud na stole nenajdou žluté pouzdro na zbraně. Uvnitř pouzdra je Syndicate Enforcer, impozantní Wakizashi.

Další způsob, jak získat Wakizashi, zahrnuje připojení k Strikers, konkurenčnímu gangu Seokguh Syndicate. Jak hráči postupují vedlejším příběhem o Strikerech, budou mít nakonec šanci koupit si obyčejnou Wakizashi od obchodníka se zbraněmi Hatchet.

Chcete-li plně maximalizovat sílu Wakizashi, měli by se hráči zaměřit na vylepšení specifických atributů postavy. V Combat Tree mohou dovednosti jako Crippling a Dueling zvýšit poškození a přežití. Ve fyzickém stromu dovednosti jako bojová umění a omlazení zvyšují šance na kritický zásah a regenerují zdraví.

S těmito dovednostmi se hráči mohou stát nezastavitelnými kyberroniny, kteří si snadno prosekají nepřátele. Vysoký výkon poškození Wakizashi umožňuje hráčům rychle sestřelit nepřátele, což z něj dělá impozantní zbraň proti lidem i tvorům. Šéfové však mohou vyžadovat více úsilí kvůli jejich zvýšenému zdraví a odolnosti.

Celkově vzato je katana Wakizashi ve Starfield mocnou zbraní, kterou lze získat prostřednictvím konkrétních míst a úkolů. Se správnými dovednostmi a vylepšeními se hráči mohou stát smrtícími bojovníky na blízko a užít si uspokojující zážitek z ovládání katany ve futuristickém prostředí.

