Záhada velvyslance Maria: Nová role Charlese Martineta

V překvapivém obratu událostí legendární hlasový herec Charles Martinet již nebude hrát Maria v budoucích hrách Nintenda. Místo toho převezme roli „Mario Ambassador“. Toto oznámení zanechalo fanoušky zmatené a zvědavé, co tato nová pozice obnáší a proč Martinet již nevyjadřuje milovaného italsko-amerického instalatéra.

Aby Nintendo a Martinet odpověděli na tyto otázky, vydali roztomilé video, ve kterém probírají svou společnou minulost a své přátelství. Zatímco video obsahuje osobní anekdoty a vzpomínky, pokouší se také osvětlit roli „Mario Ambassadora“. Vysvětlení však zůstává nejasné.

Herní režisér Shigeru Miyamoto ve videu chválí Martineta za jeho odhodlání šířit radost a vykouzlit úsměvy na tvářích lidí prostřednictvím ztvárnění Maria. Miyamoto uvádí, že Martinet bude i nadále cestovat po světě, setkávat se s fanoušky a vystupovat se známými hlasy na akcích, podepisovat autogramy a zapojovat se do komunity. Video však nedokáže odhalit, kdo bude Mario v budoucích hrách vyjadřovat, ani proč Martinet po téměř 30 letech již není v této roli.

Ačkoli specifika Martinetovy nové role „Mario Ambassador“ zůstávají nejasná, je evidentní, že Nintendo oceňuje jeho ikonické ztvárnění postavy. Společnost si chce zachovat kouzlo, které Martinet do role přináší, i když nebude obsazen do budoucích Mario her.

Fanoušci netrpělivě očekávají vydání Super Mario Bros. Wonder 20. října a jsou zvědaví, kdo teď Mario namluví a co to znamená pro budoucnost franšízy. Říjen bude pro fanoušky Maria měsícem nostalgie a znovuobjevení, protože hra nabere nový herní směr s novým hlasovým hercem v čele.

