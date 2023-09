By

Připojte se k nám v Harrison Park Seniors Center každou středu ráno na zábavné a jemné cvičení s názvem Beginners Yoga. Tato třída je speciálně navržena pro seniory a vychází vstříc jejich jedinečným potřebám a schopnostem. Ať už jste začátečník nebo máte s jógou nějaké zkušenosti, jste vítáni a přidejte se k nám.

Atmosféra v centru seniorů Harrison Park je vždy přátelská a přívětivá. Je to skvělá příležitost setkat se s podobně smýšlejícími lidmi, kteří mají zájem zůstat aktivní a bavit se. Lekce je otevřená pro všechny ve věku 55 a více let a nejsou nutné žádné předchozí zkušenosti.

Za účast se v den lekce vybírá poplatek 2 $. Tento poplatek pomáhá pokrýt náklady na provoz programu a zajišťuje, že zůstane dostupný pro každého. Lekce probíhá od 10:00 do 12:00 hodin a poskytuje účastníkům dostatek času na to, aby se zapojili do různých cvičení a relaxačních technik.

Pokud hledáte způsob, jak to vrátit své komunitě, možnosti dobrovolnictví jsou k dispozici v centru seniorů Harrison Park. Vždy hledají oddané jednotlivce, kteří mohou pomoci s různými aktivitami a programy. V případě zájmu volejte na číslo 289/259-2862 pro více informací.

Jóga pro začátečníky pro seniory v centru seniorů Harrison Park poskytuje holistický přístup k wellness pro starší dospělé. Je to příležitost ke zlepšení síly, flexibility a rovnováhy a zároveň podporuje duševní a emocionální pohodu. Pravidelné cvičení je nezbytné pro udržení zdravého životního stylu a tato lekce nabízí seniorům bezpečné a podpůrné prostředí pro pohybovou aktivitu.

Zdroje: Centrum seniorů Harrison Park

Definice:

– Jóga pro začátečníky: Cvičení jógy speciálně navržené pro jednotlivce, kteří s jógou začínají a mohou vyžadovat úpravy.

– Senioři: Jednotlivci ve věku 55 a více let.

– Dobrovolnictví: akt nabízení vlastního času a služeb na pomoc s různými činnostmi nebo programy bez peněžní odměny.