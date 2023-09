Apple AirPods Pro druhé generace přepněte na USB-C pro nabíjecí pouzdro

By

Apple během události iPhone 15 oznámil, že druhá generace AirPods Pro bude nyní dodávána s nabíjecím pouzdrem USB-C. Jedná se o významnou změnu, protože to znamená, že AirPods Pro budou nyní používat stejnou nabíječku jako iPad a MacBook, což uživatelům umožní používat jakýkoli kabel USB-C, který mají k dispozici. Díky kompaktní velikosti a kapacitě baterie jsou AirPods Pro kompatibilní s řadou kabelů USB-C, což uživatelům zajišťuje pohodlí.

Kromě toho budou nové AirPods Pro nadále podporovat bezdrátové nabíjení, což uživatelům poskytne flexibilitu nabíjet sluchátka bez potřeby kabelů. Co se týče ochrany, došlo u AirPods Pro k mírnému zlepšení odolnosti vůči prachu a vodě. Nyní mají krytí IP54, které poskytuje určitou ochranu proti prachovým částicím a stříkající vodě. Uživatelé by se však měli vyvarovat ponoření AirPods Pro do vody.

Ačkoli zatím nejsou žádné zprávy o tom, kdy budou další verze AirPods následovat, očekává se, že tento přechod na USB-C bude přijat v budoucích modelech. Cena nových AirPods Pro zůstane v USA a 249 dalších zemích na 30 dolarech a budou k dispozici ke koupi od 22. září.

Celkově tento přechod na USB-C nabíjení pro AirPods Pro druhé generace nabízí větší kompatibilitu a pohodlí pro uživatele a také vylepšenou ochranu proti prachu a vodě. Apple nadále vylepšuje své produkty, aby vyhovovaly vyvíjejícím se potřebám svých zákazníků.

Zdroje: Apple Event – ​​iPhone 15 Launch