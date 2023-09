Samsung Galaxy A54 se připojuje k programu One UI 6 Beta

Samsung nedávno zahrnul Galaxy A54 do svého programu One UI 14 Beta založeného na Androidu 6. Tato iniciativa umožňuje uživatelům vyzkoušet nejnovější aktualizaci softwaru a poskytnout cennou zpětnou vazbu před jejím oficiálním vydáním.

Pro přihlášení do programu One UI 6 Beta mohou majitelé Galaxy A54 přejít na svých zařízeních do aplikace Samsung Members. Jakmile bude jejich aplikace přijata, budou si moci stáhnout a nainstalovat aktualizaci One UI 6.0 beta tak, že vstoupí do Nastavení telefonu a přejdou do nabídky Aktualizace softwaru.

Je důležité si uvědomit, že jako beta verze může software obsahovat chyby, které by mohly ovlivnit uživatelský dojem. Proto se doporučuje vyhnout se instalaci beta softwaru na primární zařízení, protože nemusí být tak stabilní jako oficiální verze.

V současné době je beta aktualizace One UI 6.0 pro Galaxy A54 dostupná pouze v Jižní Koreji. Očekává se však, že v blízké budoucnosti bude uveden na další trhy, což umožní více uživatelům vyzkoušet nové funkce a vylepšení, které přináší nejnovější aktualizace softwaru.

Program One UI 6 Beta podtrhuje závazek společnosti Samsung poskytovat svým zákazníkům nejlepší možný softwarový zážitek. Zapojením uživatelů do procesu testování může společnost Samsung identifikovat a řešit jakékoli problémy nebo nesrovnalosti před konečným vydáním softwaru.

Celkově je zařazení Galaxy A54 do programu One UI 6 Beta pro uživatele Samsungu vzrušující zprávou, protože jim nabízí možnost vyzkoušet nové funkce a přispět k vývoji propracovanější a vypilovanější verze softwaru.

Zdroj: [korejský zdroj]