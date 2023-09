Nintendo Switch 2 Rumors: Breath of the Wild Demo předvedlo vylepšenou grafiku a doby načítání

V poslední době se šíří zvěsti o další konzoli Nintendo, předběžně nazvané 'Switch 2'. Podle zpráv od Eurogamer a VGC měli vybraní vývojáři příležitost předvést konzoli během Gamescomu 2023. Demo obsahovalo vylepšenou verzi The Legend of Zelda: Breath of the Wild, i když v té době nebyla poskytnuta specifika vylepšení.

Z nedávného podcastu Nate the Hate se nyní objevily nové podrobnosti. Host tvrdil, že technické demo Gamescom předvedlo Breath of the Wild běžící ve 4K 60fps, přičemž pozoruhodným zlepšením bylo vymýcení doby načítání. Je důležité objasnit, že tyto fámy neznamenají, že úvodní titul Switch bude znovu vydán s dalším hardwarem. Spíše sloužil k demonstraci technického pokroku nástupce.

Existují také tvrzení, že technické demo využívalo DLSS 3.5, technologii upscaling AI v reálném čase od Nvidie. Není však jisté, zda demo využilo úplnou sadu funkcí verze 3.5, jako je generování snímků. Zahrnutí DLSS je u nástupce Switche již několik let předmětem spekulací a zmínka o verzi 3.5 je jistě zajímavá.

Během podcastové konverzace hostitel uvedl, že možným datem byl březen 2024, i když nebylo jasné, zda se jedná o datum odhalení nebo vydání. Předchozí zvěsti na začátku tohoto roku naznačovaly vydání Switch 2024 koncem roku 2.

Je důležité poznamenat, že tyto zvěsti nejsou v tuto chvíli oficiálně potvrzeny společností Nintendo. Informace jsou založeny na zdrojích a doslechu. Kromě toho, pokud jsou tyto specifikace přesné, je nezbytné vzít v úvahu, že technické demo zobrazené na Gamescomu nemusí nutně odrážet funkce finální konzole.

Jak se tyto zvěsti stále šíří, je vzrušující přemýšlet o možnostech vylepšené verze Breath of the Wild na „Switch 2“. Dokud však Nintendo neučiní oficiální oznámení, je třeba tyto fámy brát s rezervou.

Zdroje:

– Eurogamer

– VGC

– Nate the Hate podcast