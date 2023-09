Meta-Sorter: Metoda založená na AI zlepšuje označování biomů ve vzorcích mikrobiomu

By

Výzkumníci z Huazhong University of Science and Technology vyvinuli novou metodu založenou na umělé inteligenci nazvanou „Meta-Sorter“ pro zlepšení biomového značení vzorků mikrobiomů. Studie publikovaná v časopise Environmental Science and Ecotechnology ukazuje, jak Meta-Sorter využívá neuronové sítě a přenáší techniky učení k řešení problému neúplných informací v databázi MGnify.

Přístup Meta-Sorter se skládá ze dvou klíčových kroků. Nejprve je vytvořen model neuronové sítě s použitím více než 118,000 134 mikrobiálních vzorků ze 0.896 biomů a jejich odpovídající ontologie biomů. Tento model dosahuje působivé průměrné AUROC (Area Under the Receiver Operating Characteristic curve) XNUMX, přesně klasifikuje vzorky s podrobnými informacemi o biomu.

Druhý krok zahrnuje použití přenosového učení s nově zavedenými vzorky, které mají různé vlastnosti. Výzkumníci začlenili 34,209 35 nových vzorků z 0.989 biomů, včetně osmi nových, do modelu přenosové neuronové sítě. To vedlo k vynikající průměrné hodnotě AUROC XNUMX, což účinně předpovídá informace o biomu pro nově zavedené vzorky označené jako „Smíšený biom“.

Meta-Sorter vykazuje celkovou míru přesnosti 96.7 % při klasifikaci vzorků s neúplnými anotacemi biomu. Tento průlom řeší problémy kaskádových chyb a otevírá nové možnosti pro objevování znalostí v environmentálním výzkumu a dalších vědeckých disciplínách.

Navíc Meta-Sorter zpřesňuje anotace biomu pro podanotované a chybně anotované vzorky. Jeho automatické přiřazení přesných klasifikací nejednoznačným vzorkům poskytuje cenné poznatky nad rámec původní literatury. Rozlišení vzorků do specifických environmentálních kategorií zvyšuje spolehlivost a platnost závěrů výzkumu.

Jak se standardizované protokoly pro předávání dat a začleňování metadat nadále vyvíjejí, očekává se, že Meta-Sorter přinese revoluci v analýze a interpretaci vzorků mikrobiální komunity. Umožní přesnější a pronikavější objevy v oblasti výzkumu mikrobiomů i mimo něj.

