Apple a Qualcomm prodlužují nabídku 5G modemu na další tři roky

Společnosti Apple a Qualcomm oznámily novou dohodu, která umožní společnosti Apple pokračovat v používání 5G modemů Qualcomm po dobu nejméně tří let. Dohoda pokrývá uvedení iPhonu na trh v letech 2024, 2025 a 2026, čímž prodlužuje předchozí dohodu, jejíž platnost vyprší koncem tohoto roku. Tato zpráva přichází uprostřed dřívějších spekulací, že Apple do roku 5 přejde na své vlastní 2025G modemové řešení.

Apple jako největší klient Qualcommu odpovídá za téměř čtvrtinu příjmů výrobce čipů. Zatímco Apple se aktivně podílel na vývoji vlastního 5G modemu, společnost čelila právním překážkám kvůli patentům vlastněným Qualcommem, jejichž platnost vyprší v roce 2029 a 2030. Cílem Applu je vyvinout vlastní 5G modem, který by mohl být integrován do své řady A System on a Chip (SoC), poskytující jednočipové řešení s výrazným zlepšením životnosti baterie a výkonu.

Rozšířením smlouvy se společností Qualcomm Apple zajišťuje spolehlivý zdroj 5G modemů pro své budoucí modely iPhone. Zatímco snahy společnosti Apple o vývoj vlastního modemu pokračují, společnost si uvědomuje důležitost technologie a odborných znalostí společnosti Qualcomm v oblasti konektivity 5G. Tato spolupráce umožňuje Applu udržet si konkurenční výhodu na trhu chytrých telefonů díky využití špičkové technologie 5G modemu od Qualcommu.

Vzhledem k tomu, že poptávka po 5G konektivitě stále roste, rozhodnutí společnosti Apple prodloužit partnerství s Qualcomm demonstruje svůj závazek poskytovat svým zákazníkům nejnovější a nejpokročilejší mobilní technologie. Díky úzké spolupráci s Qualcomm může Apple využít jejich odborné znalosti a zajistit bezproblémovou integraci funkcí 5G do svých budoucích modelů iPhone.

Tato spolupráce mezi společnostmi Apple a Qualcomm upevňuje jejich pokračující partnerství a znovu potvrzuje uznání vedoucího postavení společnosti Qualcomm v technologii 5G modemu. To také ukazuje odhodlání společnosti Apple k inovacím a zajištění nejlepší možné uživatelské zkušenosti pro své zákazníky.

Definice:

– 5G modem: Modem je zařízení, které umožňuje komunikaci mezi počítačovým zařízením a sítí. 5G modem specificky poskytuje konektivitu k nejnovější generaci mobilních sítí, umožňuje rychlejší stahování a odesílání, vylepšenou latenci a lepší celkový výkon sítě.

Zdroje:

