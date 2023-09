Qualcomm a Apple se dohodly na nové dohodě o dodávce čipů 5G

By

Qualcomm oznámil novou dohodu s Apple o dodávkách 5G čipů technologickému gigantu minimálně do roku 2026. Stalo se tak po předchozí dohodě o dodávkách čipů mezi oběma společnostmi v roce 2019, která znamenala konec dlouhé právní bitvy.

Nadcházející uvedení iPhonu, jehož představení se očekává tento týden, bude finálním produktem představeným v rámci předchozí dohody o dodávce čipů. I když konkrétní finanční podrobnosti nové smlouvy nebyly zveřejněny, Qualcomm zdůraznil, že podmínky jsou „podobné“ jejich předchozímu ujednání.

Kromě dohody o dodávce čipů mají Qualcomm a Apple také patentovou licenční smlouvu, která zůstává aktivní do roku 2025 s možností prodloužení o dva roky. Tato dohoda zajišťuje, že Apple může i nadále používat patentovanou technologii Qualcomm ve svých zařízeních.

Stojí za zmínku, že Apple investoval do vývoje vlastní modemové technologie. V roce 2019 společnost získala modemovou jednotku Intel za 1 miliardu dolarů. Přestože plán společnosti Apple na integraci vlastních čipů do jejich zařízení zůstává nezveřejněn, Qualcomm předpokládá, že do roku 2026 začlení své čipy pouze pětina iPhonů společnosti Apple.

Je však důležité zmínit, že projekce Qualcommu ohledně jeho partnerství s Apple v minulosti byly konzervativní. V roce 2021 Qualcomm předpokládal, že žádný z modelů iPhone 14 nebude obsahovat své modemy, ale ukázalo se, že se mýlily, když všechny modely vydané v loňském roce skutečně měly modemy Qualcomm.

Celkově tato nová dohoda mezi společnostmi Qualcomm a Apple zajišťuje pokračující partnerství při poskytování technologie 5G pro telefony iPhone a zároveň umožňuje společnosti Apple flexibilitu při vývoji vlastní technologie modemu v budoucnu.

Zdroje:

- Qualcomm

- Apple