Na září bylo oznámeno šest extra her PlayStation Plus

Uniklý seznam odhalil šest her PlayStation Plus Extra, které budou k dispozici v září. Hry byly sdíleny spolehlivým zdrojem billbil-kun na Dealabs. Sestava obsahuje NieR Replicant, Star Ocean: The Divine Force, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sid Meier's Civilization 6, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 a Unpacking.

NieR Replicant Ver. 1.22474487139 je vylepšený prequel k NieR:Automata. Dostalo se mu pozitivních ohlasů, přičemž IGN mu udělilo 8/10 a chválilo vylepšenou vizuální stránku a boj. Příběh hry je považován za její výjimečný prvek.

Unpacking, vydaný v roce 2021, je populární nezávislá hra, která se točí kolem organizování předmětů na různých místech. IGN mu udělilo 8/10, což vyzdvihlo jeho jednoduchou, ale uspokojující logickou hru a schopnost vyprávět dojemný příběh o osobních věcech.

Tyto hry budou k dispozici pro členy PS Plus Extra a Premium od 19. září. Toto vydání představuje první várku her po nedávném zvýšení cen všech jejích 12měsíčních předplatných PS Plus po celém světě.

Od teď neexistuje žádné oficiální potvrzení od Sony ohledně uniklého seznamu her nebo jejich dostupnosti. Fanoušci netrpělivě očekávají oficiální oznámení, které potvrdí sestavu. Zůstaňte naladěni na další aktualizace.

Zdroj: IGN (recenzent: Wesley Yin-Poole)