Procreate Dreams: Nová aplikace pro 2D animaci pro iPad

Procreate, softwarová společnost pro digitální ilustrace, se chystá 2. listopadu spustit Procreate Dreams, aplikaci pro 22D animace pro iPad. Tato aplikace si klade za cíl poskytovat animační nástroje, které jsou přístupné každému, bez ohledu na jeho zkušenosti s animací. Na rozdíl od mnoha jiných softwarů v oboru nabízí Procreate Dreams možnost jednorázového nákupu za 19.99 $, spíše než cenový model předplatného.

Procreate Dreams, navržený pro dotyk, obsahuje funkce jako Performing, které uživatelům umožňují přidávat klíčové snímky do svých projektů pomocí gest v reálném čase. Tento nástroj slibuje revoluci v procesu animace tím, že kreativcům umožní okamžitě reagovat na své výtvory během hraní. Aplikace také obsahuje vícedotykovou časovou osu, která umožňuje bezproblémovou integraci kreslení, cel animace, klíčových snímků, úpravy videa a kompozice, to vše pomocí gest.

Procreate Dreams poskytuje umělcům možnost animovat přes videozáznam a nabízí nástroj zvaný Flipbook, který je poctou tradiční animaci. Umělci mohou pomocí této funkce vytvářet krátké smyčkové GIFy, složité animace postav a další. Aplikace také podporuje rotoscoping, techniku, kdy animátoři sledují snímky videa, a to tím, že umožňuje import záznamů ProRes až do rozlišení 8K. Navíc je zde nový zvukový engine, který umožňuje uživatelům přidávat do animovaných projektů komentáře postav, hudbu a zvukové efekty.

Procreate Dreams využívá stejné štětce jako původní aplikace Procreate, optimalizované pro použití s ​​Apple Pencil. Součástí jsou také větší plátna, více vrstev a plná podpora souborů vytvořených v Procreate. Aplikace představuje specializovaný formát souborů Procreate určený pro synchronizaci iCloud, který umožňuje okamžitý přístup k 1TB souborům bez načítání, ukládání nebo exportu. Tyto soubory uchovávají celou historii zrušení projektu, díky čemuž mohou umělci snadno experimentovat, aniž by se museli bát, že o své dílo přijdou.

Očekává se, že Procreate Dreams bude průmyslovou změnou hry, podobně jako její předchůdce, původní ilustrační aplikace Procreate. Se svými výkonnými funkcemi a uživatelsky přívětivým rozhraním je Procreate již více než šest let nejprodávanější placenou aplikací pro iPad. Jeho odmítnutí přijmout model měsíčního předplatného, ​​na rozdíl od konkurentů, jako je Adobe a Clip Studio Paint, získalo oddanou a loajální uživatelskou základnu.

