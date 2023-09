Vydáno DLC Pokémon Scarlet and Violet: The Hidden Treasure of Area Zero

By

Velmi očekávané DLC Pokémon Scarlet and Violet konečně dorazilo, přičemž tento týden vyjde první díl s názvem 'The Teal Mask'. Trenéři se nyní mohou pustit do nového dobrodružství v zemi Kitakami, setkat se s novými Pokémony, prozkoumat nová místa a zažít nové příběhy.

Jedním ze vzrušujících přírůstků v tomto DLC je představení The Heroes of Kitakami, skupiny mocných trenérů, kteří hrají v příběhu zásadní roli. Trenéři budou mít příležitost s nimi komunikovat, dozvědět se o jejich cestách a možná je i vyzvat k bitvám.

Vesnice Kitakami je v tomto DLC také středobodem pozornosti a umožňuje trenérům ponořit se do její bohaté kultury a objevit její tajemství. Je to pulzující a živé místo, které nabízí jedinečnou atmosféru ve srovnání s ostatními regiony ve hře.

Kromě toho se trenéři setkají se známými Pokémony, kteří migrovali z jiných regionů a udělali z Kitakamiho svůj nový domov. Jedním z takových Pokémonů je Polteageist, nově objevený druh exkluzivně pro toto DLC. Jeho design a schopnosti z něj dělají zajímavý doplněk do každého trenérského týmu.

Pokud uvažujete o koupi DLC, stojí za zmínku, že „The Hidden Treasure of Area Zero“ přichází se dvěma částmi – „The Teal Mask“ a „The Indigo Disk“. Navíc obsahuje jednotnou sadu, která představuje všechna roční období, což trenérům umožňuje přizpůsobit vzhled své postavy ve hře.

Při nákupu nezapomeňte vybrat verzi DLC, která je kompatibilní s vaší vlastní kopií hry.

Závěrem, vydání Pokémon Scarlet and Violet DLC znamená vzrušující novou kapitolu ve hře. Díky novým Pokémonům, strhujícím příběhům a dechberoucím lokacím je to nutnost pro každého trenéra Pokémonů, který touží po nových dobrodružstvích.

